EAT : Perfektion für den Gaumen

Wenn es um das leibliche Wohl geht, macht den Japanern kaum jemand etwas vor: Fangfrisches Sushi in allen Variationen gehört zu den beliebtesten Exportschlagern des Landes. Zubereitet mit viel Hingabe und Perfektion, können Sie sich die schmackhaften Delikatessen sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen. Wo sonst als in Japan stehen selbst hochbetagte Köche wie der 92-jährige Jiro Ono noch in der Küche und bereiten die legendären Köstlichkeiten für ihre Gäste zu?