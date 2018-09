SEE : So klingt Japan: Rock, Pop und ein Mönch an den Turntables

Melodisch, elektronisch, elektrisierend – das ist japanische Popmusik (J-Pop), die mit erfolgreichen Idolgruppen wie Spyair und Perfume inzwischen auch in Europa ganze Konzerthallen füllt. Derweil ist diese populäre Musikrichtung ebenso wenig aus der ostasiatischen Kultur wegzudenken, wie die meditativen Klänge der traditionellen Shakuhachi-Bambusflöte. Auch ein Mönch an den Turntables begeistert Millionen.