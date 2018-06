1/4 © Andermatt Swiss Alps 2/4 © Andermatt Swiss Alps 3/4 © Andermatt Swiss Alps 4/4 © Andermatt Swiss Alps

Von der Erschliessung der imposanten Schöllenenschlucht bis zum Eisenbahntunnel durch den Gotthard ist viel Wasser die Reuss in die Nordsee hinuntergeflossen. Überhaupt spielt Wasser in der Gotthardregion eine grosse Rolle. Man nennt diese Region denn auch das Wasserschloss Europas. Vier bedeutende Flüsse – der Rhein, die Rhône, die Reuss und der Ticino - haben hier alle ihren Ursprung.



Andermatt liegt ganz zentral und ist aus allen Himmelsrichtungen hervorragend erreichbar. Das haben sich im vorletzten Jahrhundert bereits die Säumer zu Nutze gemacht, die ihre Ware so schnell wie möglich von Norden nach Süden und von Osten nach Westen und umgekehrt bringen wollten. In Andermatt machten sie Rast, tauschten ihre Lasttiere aus, erfrischten sich – und bezahlten ihren Wegzoll. So waren die Andermatter immer auf dem neuesten Informationsstand.

Und das ist bis heute so geblieben. Die Anbindung des Bergdorfs an nationale und internationale Verkehrsrouten ist nah. Nicht nur wer mit einem privaten Fahrzeug anreist, ist schnell in Andermatt, sondern auch wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt. Der Zug fährt regelmässig in alle vier Richtungen ab.

Trotz dieser jahrhundertelangen Tradition mit Pilgern, Säumer und Touristen hat sich Andermatt den ursprünglichen Charme des Bergdorfes bewahrt. Die Häuser sind im typischen "Urschnerstil" gebaut mit einem steinigen Sockel und einem Aufbau aus Holz. Durch das Dorf führt eine enge Strasse aus Kopfsteinpflaster. Man kann sich richtig vorstellen, wie vor rund 100 Jahren Pferdekutschen durch diese Gasse fuhren. Das tun sie auch heute noch. Eine der berühmtesten Kutschen fährt in Andermatt ab und nimmt die Gäste auf eine Reise in die Vergangenheit: die alte Gotthard-Postkutsche.



