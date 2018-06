: Wohnen in der Schweiz

Jede zum Verkauf stehende Wohnimmobilie in der Schweiz, die mehr als eine Wohneinheit umfasst, wird als so genanntes Stockwerkeigentum angeboten. Das bedeutet, dass jeder Eigentümer einen gemeinschaftlichen Anteil am gesamten Gebäude und dessen integralen Bestandteilen sowie ein exklusives Sonderrecht an seiner Wohnung besitzt.