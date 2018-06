Bilbao ist die größte Stadt in Euskadi – so nennen die Basken ihr Land. Das Guggenheim-Museum, vom amerikanischen Architekten Frank O. Gehry entworfen, ist ein Symbol für den Wandel der Stadt und machte sie weltberühmt. Im Oktober feiert sie ihr 20-jähriges Bestehen, und aus diesem Anlass werden das ganze Jahr über elf Sonderausstellungen gezeigt. Die ehemalige Industrie- und Hafenstadt entwickelte sich nach und nach zu einer Design- und Architekturmetropole: Sir Norman Foster konzipierte eine U-Bahn-Linie und Philippe Starck verwandelte ein altes Weinlager in das Kulturzentrum Alhónidga. Doch auch die historische Altstadt kann sich sehen lassen, hier lässt sich entspannt bummeln, shoppen, schlemmen oder imposante Bauwerke wie die Kathedrale Santiago bestaunen. Oder darf es ein spektakulärer Blick auf Bilbao von oben sein? Der Aussichtsberg Artxanda ist von der Innenstadt ganz leicht mit der Seilbahn erreichbar. Eine andere Perspektive auf die Stadt am Meer bieten die "Bilboats", die auf dem Fluss Ría fahren. Mit ihnen kann man die berühmte Biskaya-Brücke ganz aus der Nähe betrachten, die Schwebefähre aus dem Jahr 1893, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

Ein ganz anderes Gesicht zeigt die Kleinstadt San Sebastián, die Hauptstadt der Provinz Gipuzkoa. Wenn man auf dem Reißbrett die perfekte Urlaubsstadt erschaffen müsste, würde sie vermutlich genauso aussehen wie San Sebastián: gelegen an einer muschelförmigen Bucht mit drei Stadtstränden, umgeben von malerischen Hügeln, im Kern eine romantische Altstadt umringt von Parks und Gärten und mehr Michelin-Sterne pro Quadratmeter als jede andere Metropole auf der Welt. Die Basken nennen diese einzigartige Stadt am Golf von Biskaya, die im Jahr 2016 den Titel "Kulturhauptstadt Europas" trug, Donostia. Selbst unter Hollywood-Stars hat sich herumgesprochen, dass San Sebastián eine Reise wert ist. Am 22. September werden wieder viele von ihnen zu den Internationalen Filmfestspiele anreisen und vielleicht am Abend durch die "Calle 31 de Agosto" schlendern, eine der besten Genussmeilen Europas.

1/17 San Sebastian 2/17 Regatta 3/17 »Grüner Ring«, Vitoria-Gasteiz 4/17 Bahia La Concha, San Sebastian 5/17 Bodega Ysios, Rioja Alavesa 6/17 Altstadt, Bilbao 7/17 Verarbeitung von Idiazábal Käse 8/17 La Concha, San Sebastian 9/17 Guggenheim Museum 10/17 Hauswand in der Altstadt von Vitoria-Gasteiz 11/17 San Sebastian - alter Teil 12/17 Fahrradfahren im »Grünen Ring« von Vitoria-Gasteiz 13/17 Virgen Blanca Platz in Vitoria-Gasteiz 14/17 Hafen von San Sebastian 15/17 »Puppy« und der Torre Iberdrola, Bilbao 16/17 Rathaus von San Sebastian 17/17 Touristen beim Einkaufsbummel in Bilbao





Die Hauptstadt der Autonomen Region Baskenland heißt Vitoria-Gasteiz, sie wird von einem grünen Gürtel aus Wäldern, Flüssen sowie einer Sumpf- und Seenlandschaft umgeben, was ihr 2012 den Titel "Europäische Umwelthauptstadt" einbrachte. Doch auch die mittelalterliche Altstadt, die wegen ihrer Form "Die Mandel" genannt wird, ist sehenswert. Hier wurde der Bestseller-Autor Ken Follett zu seinen Roman "Die Tore der Welt" inspiriert, als er die Kathedrale Santa María besichtigte. Weltweit berühmt wurde die Stadt durch das Internationale Jazzfestival, das vor 40 Jahre ins Leben gerufen wurde, selbst Jazz-Größen wie Ella Fitzgerald, Al Jarreau und Wynton Marsalis standen hier schon auf der Bühne.

Doch das Beste an den drei baskischen Städten ist, dass sie so nahe beieinander liegen, dass man sich nicht zwischen ihnen entscheiden muss – man kann sie einfach alle entdecken.

