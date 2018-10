Herr Berkel, was hat Sie dazu gebracht, die Geschichte Ihrer Familie als Roman zu verarbeiten?

Zunächst bin ich, wie die meisten wohl, vor dieser Geschichte davongelaufen. Wenn man sehr jung ist, ist man zunächst damit beschäftigt sich eine eigene Identität zu erschaffen. Die Vergangenheit droht alles zu verschatten, also rennt man erst einmal weg. Aber wie es mit Schatten so ist, sie bleiben einem dicht auf den Fersen. Irgendwann bin ich stehengeblieben und habe mich umgeschaut. Was ich sah, war mir zunächst sehr fremd. Ich hörte Geschichten, begann sie anderen zu erzählen und merkte, wie sie sich dabei von Zuhörer zu Zuhörer wandelten. Ich glaube, da habe ich langsam begriffen, dass ich diese Geschichte schreiben wollte, dass ich bereits dabei war sie neu zu erleben.

Über diese Zeit ist viel geschrieben worden. Ich wollte dem nicht einfach eine weitere Geschichte hinzufügen, ich wollte die Perspektive aus der heutigen Zeit hinzunehmen. Was macht es mit uns, was hat es mit mir gemacht, wie gehe ich mit dieser Vergangenheit, die mich geformt hat, um?

Wann wurde Ihnen die besondere Geschichte Ihrer Familie das erste Mal bewusst?

Unter dem titelgebenden "Apfelbaum". Es war an einem schönen blauen Sonntag, wir bekamen Besuch und ich erfuhr zum ersten Mal von meinen jüdischen Wurzeln. Gleichzeitig hörte ich die Stimme meiner Mutter sagen, ich sei nicht ganz jüdisch und auch nicht ganz deutsch. Ich war sechs Jahre alt, vielleicht auch sieben. Wenn etwas nicht ganz ist, dann ist es kaputt, so einfach, so kompliziert ist das für Kinder, so erschreckend war es für mich.

Das Schweigen ist immer wieder allgegenwärtig in Ihrem Roman "Der Apfelbaum" – da verschwindet Izas Mutter nach Spanien und entfernt Mutter und Tochter nicht nur geographisch voneinander, da ist Izas Zeit im Internierungslager Gurs, Ottos Kriegsgefangenschaft, die Überraschung des Ich-Erzählers, als er als Kind mehr zufällig erfährt, dass er nicht "ganz" deutsch ist – über all dies wird nicht viel geredet. Ist erst die nachfolgende Generation befähigt, an Erlebnissen zu rühren? Welches Denkmal oder Botschaft kann sie setzen bzw. vermitteln? Will man das überhaupt?

Es wurde viel über das Vergessen, über die mangelnde Erinnerungskultur, über "Die Unfähigkeit zu trauern" geschrieben und gesagt. Ich fürchte, dass die Katastrophe dieser Zeit bei vielen Menschen, wenn nicht bei einer ganzen Generation, die Fähigkeit sich zu erinnern zerstört hat, zumindest am Anfang, und zwar auf der Täterseite ebenso wie auf der Opferseite. Die Entmenschlichung, von den Opfern erlitten, von den Tätern gelebt, war so radikal, dass jede bewusst herbeigeführte Erinnerung als existenzgefährdend empfunden wurde. Mit den eigenen Kindern konnte man nicht darüber sprechen. Wie sollte man ihnen diese Zerstörung erklären, was sollte man weitergeben? Wie sollte aus diesen Trümmern ein neues Leben wachsen? Wie konnte man mit diesen Erinnerungen leben? Es musste aber weitergelebt werden, es musste wieder aufgebaut werden. So fing es mit der Bewältigung an, gewissermaßen auf dem falschen Fuß. So sehen es viele, so ist es wohl auch gewesen und gleichzeitig liegt darin die manchmal zu einfache Selbstvergewisserung der Nachgeborenen. Ich glaube nicht an Denkmäler oder Botschaften, sie wirken oft verkürzend, oder schaffen eine falsche, nicht gelebte Beruhigung, sie führen eher zur Abkehr, denn zur Hinwendung.

Was hat Sie bei der Arbeit am Roman am meisten bewegt? Was waren besondere Momente oder Wendepunkte im Schreibprozess?

Wie die Zeit in eine Liebe eingreift und umgekehrt, was die Liebe mit dieser Zeit macht. In jeder Liebe liegt ein Zukunftswunsch, ein unausgesprochenes Versprechen. Während Sala und Otto diesen Drang zueinander fühlten, wurden sie von den Zeitläuften auseinander gerissen. Von der Zeit und dem, was die Menschen daraus machten. Das ist ein uralter literarischer Topos, die Geschichte zweier Liebender, die vom Schicksal getrennt werden ohne voneinander zu lassen. Mit einer Beharrlichkeit, die im Alltag oft verloren geht, suchen sie einander, und dieser Prozess ist der eigentliche Liebesrausch. In Shakespeares "Romeo und Julia" begegnen sich die Liebenden nur dreimal…

Was hat Sie bei der Arbeit am Roman am meisten überrascht?

Ich glaubte anfangs meine Hauptfiguren zu kennen, sehr gut sogar. Sehr bald musste ich schmerzhaft einsehen, dass das ein Irrtum war. Die Wirklichkeit eines Menschen ist eine ebenso komplexe Konstruktion wie jede andere Wirklichkeit auch. Irgendwann zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr beginnen wir, mit dem Erwerb der Sprache, alles um uns herum interpretierend wahrzunehmen, und das geht so weiter bis zum Schluß, sogar im Vergessen bleibt ein schöpferischer Anteil, eine Neuordnung der uns umgebenden Wirklichkeit. Als ich anfangen wollte meine Mutter systematisch zu befragen, begab sie sich langsam auf den Weg in die Nacht. Viele Geschichten, veränderten sich und ich spürte, dass es keine Erinnerung ohne Vergessen gibt, dass die Wirklichkeit nicht etwas ein für allemal gesetztes, sondern eine dem ständigen Wandel unterworfene Bewegung ist. Wenn das so ist, dachte ich, wenn meine Hypothese stimmt, dann kann ich, nein, dann muss ich diese Figuren erfinden. Es war wie ein Befreiungsschlag.

In unserer Gesellschaft scheinen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit gerade wieder salonfähig zu werden. Hat Sie das beim Schreiben Ihres Romans beschäftigt?

Das bewegt mich immer, aber ich glaube, es taugt nicht als Antrieb für einen Roman. Im Übrigen sind Fremdenhass und Antisemitismus unheilbare Krankheiten, da der Heilungswunsch eines Patienten die entscheidende Voraussetzung für einen erfolgreichen Heilungsverlauf ist. Ich habe aber bisher keinen Antisemiten kennengelernt, dem ich ein Schuldbewusstsein, oder gar einen daraus hervorgehenden Leidensdruck attestieren könnte. Sie sind zufrieden mit ihren Vorurteilen und ihrem Hass und glauben gut damit zu leben.

Sie zählen zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielern hierzulande. "Rossini", "Der Untergang", "Der Kriminalist", "Helmut Schmidt" oder "Inglorious Basterds" sind nur eine winzige Auswahl Ihres filmischen Schaffens. Dazu kennt man Sie als Stimme vieler Hörbücher. Bei all dem ist "erinnern" ein wichtiges Werkzeug. Wie kam Ihnen dieses Talent zugute beim Schreiben Ihres Romans?

Ohne Erinnerung sind wir nicht lebensfähig. Sogar der Körper muss sich an seinen gesunden Zustand "erinnern" können, sonst kann er ihn nicht wieder herstellen und stirbt.

Erinnerung ist aber nichts objektives, es ist ein Gestaltungsinstrument. Wenn Menschen von Erlebnissen, Begebenheiten, Filmen, Romanen erzählen, wenn sie sich erinnernd davon berichten, verändern sie permanent. Jedes Erzählen ist ein Vorgang durch den wir Realität erschaffen.





