Die Möglichkeit der Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse ist ein Fortschritt für ausländische Fachkräfte. Doch was ist mit den Berufen, die es in Deutschland nicht gibt? Vor diesem Problem stand Łukasz Wesołowski. Er zog im Mai 2012 mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern von Polen nach Hamburg. In seiner Heimat hatte er Elektromechaniker gelernt und acht Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Doch dann musste er feststellen, dass es das Berufsbild des Elektromechanikers in Deutschland seit einigen Jahren nicht mehr gibt. "Mit der Anerkennung war es daher erst einmal schwierig", berichtet der 29-Jährige. "Allerdings passte mein gelernter Beruf gut auf das Berufsbild des Elektronikers für Maschinen und Antriebstechnik." Wesołowski erfuhr zu seiner Freude, dass es für Fälle wie ihn eine sogenannte Teilanerkennung gibt, die mit Weiterbildungen kombiniert werden kann.



Der polnische Familienvater nutzte diese Chance und absolvierte einen Anpassungslehrgang in einer Firma für Elektromaschinenbau mit begleitendem Sprach- und Lerntraining. Ein Stipendium der Stadt Hamburg ermöglichte ihm die kostenlose Teilnahme an weiteren überbetrieblichen Lehrgängen. Neun Monate später konnte Wesołowski seinen Anerkennungsbescheid in Empfang nehmen. Und das Beste: Die Firma, in der er seine Weiterbildung absolvierte, hat ihn anschließend übernommen, und er ist heute noch dort tätig.



Wesołowski ist sehr froh, dass er sich um seine Anerkennung gekümmert hat: "Ich habe nun nicht mehr nur meine polnischen Zeugnisse, sondern ein Zertifikat, das mir schwarz auf weiß bescheinigt, dass mein gelernter Beruf gleichwertig ist." Allen Gleichgesinnten rät Wesołowski, sich an die Beratungsstellen im Netzwerk "Integration durch Qualifizierung (IQ)" zu wenden: "Die Leute dort sind sehr hilfsbereit und geben alle wesentlichen Informationen." Zum Glück ist es heute einfach, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Mit dem Online-Tool "Anerkennungs-Finder" erfährt man mit wenigen Klicks, an wen man sich wenden muss und welche Unterlagen man für die Anerkennung benötigt. Auch die Beratungsstellen sind dort aufgelistet.