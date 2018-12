Lange Zeit war es vielen Migranten in Deutschland nicht möglich, in ihrem erlernten Beruf tätig zu sein. Da muss die Ärztin aus der Türkei als Haushaltshilfe arbeiten oder der Industriemechaniker aus Nigeria sein Geld als Taxifahrer verdienen. Bis heute haben viele Einwanderer leider nicht die Möglichkeit, auf dem Niveau ihrer Ausbildung zu arbeiten und entsprechend bezahlt zu werden, weil sie aufgrund fehlender offizieller Anerkennung keine Berufszulassung bekommen oder der Arbeitgeber die Qualifikationen nicht richtig einschätzen kann. Doch in den letzten Jahren änderten sich die Rahmenbedingungen für Migranten, denn in Deutschland werden Fachkräfte gesucht – und die Bundesregierung hat die Regelungen für die Zuwanderung und Arbeitsaufnahme deutlich gelockert.



Eine solche Vereinfachung ist das "Anerkennungsgesetz", das am 1. April 2012 in Kraft getreten ist. Das Gesetz gibt Zuwanderern einen Rechtanspruch darauf, im Ausland erworbene Berufsabschlüsse mit einem entsprechenden deutschen Abschluss vergleichen zu lassen. Mit den gesetzlichen Änderungen soll Migranten geholfen werden, auch in Deutschland in ihrem Beruf zu arbeiten – eine wichtige Starthilfe für gelungene Integration.



Doch trotz dieser Erleichterung müssen ausländische Arbeitnehmer viele Dinge beachten, wenn sie in Deutschland leben und arbeiten möchten. Um den Zuwanderern dabei zu helfen, hat die Bundesregierung das mehrsprachige Portal "Anerkennung in Deutschland" ins Leben gerufen. Auf dieser Seite finden sich nicht nur alle wichtigen Informationen und Kontaktadressen, sondern auch ermutigende Erfahrungsberichte ausländischer Fachkräfte, die in ihrem erlernten Beruf arbeiten, weil ihr Abschluss in Deutschland anerkannt wurde.



Ein besonders gelungener Service ist der sogenannte "Anerkennungs-Finder", mit dem sich schnell und einfach feststellen lässt, wo man den Antrag auf Anerkennung stellen kann. Dieses Tool ist schnell und einfach zu bedienen: Man gibt ein, welchen Beruf man erlernt hat und in welcher Region man arbeiten möchte - und schon weiß man, an welche Kammer oder Behörde man sich wenden muss und welche Unterlagen benötigt werden. Wenn die Prüfstelle zwischen dem ausländischen und dem deutschen Berufsabschluss keine wesentlichen Unterschiede feststellt, bekommt der Antragsteller die "volle Anerkennung". Ist das nicht der Fall, gibt es häufig die Möglichkeit, die festgestellten Unterschiede durch Berufserfahrung, Nach- oder Anpassungsqualifizierungen auszugleichen.

Arbeitnehmern mit ausländischen Berufsqualifikationen bleibt der deutsche Behördendschungel so zwar nicht erspart, sie werden jedoch bestmöglich dabei geleitet und begleitet. Eine große Unterstützung sind auch die Beratungsstellen des bundesweiten Netzwerks "Integration durch Qualifizierung (IQ)" sowie die Hotline "Arbeiten und Leben in Deutschland", an die sich Interessenten aus dem In- und Ausland unter anderem mit ihren Fragen zur Anerkennung ihrer ausländischen Berufsqualifikationen wenden können.