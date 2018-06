Herr Hauser, es gibt viele Gründe, ein attraktiver Arbeitgeber sein zu wollen. Welcher davon ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Grund?



Frank Hauser: Attraktive Arbeitgeber sind mittelfristig erfolgreicher, und die Mitarbeiter sind zufriedener und gesünder.



Kann man es auf die Formel herunterbrechen: Je zufriedener der Angestellte, desto mehr leistet er?



Besser passt: Ein Arbeitgeber muss seine Attraktivität pflegen, um dauerhaft gute und engagierte Leistungen der Angestellten zu erhalten.



Was droht einem Unternehmen, das nur wenig Interesse an einer guten Arbeitsplatzkultur hat?

Bei den Beschäftigten führt eine solche Haltung zu einer geringeren Bereitschaft, ihr Bestes zu geben und Verantwortung zu übernehmen. Daraus resultieren geringere Qualität und weniger Innovation – dafür mehr Konflikte und versteckte Kosten. Solche Unternehmen stehen auch vor Schwierigkeiten, wenn sie neu einstellen wollen. Ein schlechter Ruf als Arbeitgeber spricht sich heute schnell herum.



Manche Manager befürchten immer noch, "Attraktivität" könnte zu Nachlässigkeit führen. Sie bevorzugen Kontrolle und eine Politik der kurzen Leine – wie in Deutschland früher nicht selten. Warum heute nicht mehr?



Bei den Anforderungen, um die es heute geht, braucht es den ganzen Menschen. Der Arbeitsdruck ist so gewachsen, da müssen Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und sich einbringen – mitdenken und proaktiv handeln. Das lässt sich mit Kontrolle und Befehl nicht erreichen.



Früher war die Arbeit anders?



Durchaus. Der Kostendruck ist gestiegen, die Leistungen sind deutlich individueller geworden. Es gibt den legendären Ausspruch von Henry Ford: ‚Bei mir kann jeder Kunde jede Wagenfarbe haben, solange es Schwarz ist.’ Heute haben Autos zig Farbkombinationen. Produkte und Dienstleistungen sind komplexer, vielseitiger und kurzlebiger geworden. Ohne innere Beteiligung der Beschäftigten bringt man die nicht an die Kunden.



Ist eine attraktive Arbeitsplatzkultur im Gesundheits- und Sozialwesen noch bedeutender als in anderen Branchen?



Nun, die Fachkräfte werden hier besonders knapp. Die Branche hatte zudem in den vergangenen Jahren ja nicht den besten Ruf als Arbeitgeber ...



... zu Recht?



Das Image war jedenfalls da. Das Gesundheitswesen hat immer davon profitiert, dass hier Menschen aus besonderer Leidenschaft und mit Herzblut ihrem Beruf nachgehen – als Dienst am Menschen. Das führte aber auch dazu, dass eine systematische Arbeit an einer guten Arbeitsplatzkultur oft vernachlässigt wurde. Das ändert sich jedoch gerade.



Was indes bleibt, sind hoher Leistungsdruck und viel Bürokratie.



Ja, diese Probleme gibt es. Sie sind als solche aber nicht allein für diesen Bereich typisch. Leistungs- und Kostendruck gibt es andernorts auch. Was die Situation hier schwieriger gestaltet: Es sind Menschen in doppelter Hinsicht direkt von den Arbeitsbedingungen betroffen, das Personal und die ihm anvertrauten Menschen.



Sollten die Gehälter steigen?



Möglichkeiten zur besseren Bezahlung sollten genutzt werden, das auf jeden Fall. Die Löhne liegen teils weit unter denen anderer Branchen. Als Gesellschaft müssen wir insgesamt klären, wie viel wir für diese wichtige Arbeit zahlen wollen. Der jetzige Preis dafür ist zu niedrig. Die Bezahlung ist aber nicht der einzige Punkt, der sich entwickeln sollte.



Was macht also einen guten und erfolgreichen Arbeitgeber bei den Gesundheits- und Sozialberufen aus?



Er hat ein Bewusstsein nicht nur für den Auftrag, sondern auch für die Menschen, die ihn ausführen. Er hat ihre Fähigkeiten, ihre Entwicklung, ihre Gesundheit, ihre Ethik und ihren Gemeinschaftssinn im Blick. Er handelt glaubwürdig, respektvoll und fair.



Was kennzeichnet die aktuellen Gewinner des Wettbewerbs "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales" von "Great Place to Work"?



Sie wertschätzen die Mitarbeiter gerade wegen ihrer hohen Identifikation und Einsatzbereitschaft und bieten Systeme und Strukturen, damit sie ihre Arbeit möglichst gut machen können. Es gelingt Ihnen, als ein Team zu agieren und die Beschäftigten stolz auf ihre Arbeit zu machen.



Was können Unternehmen in anderen Branchen von diesen guten Performern lernen?



Auf die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter zu vertrauen, auf den Willen, das Beste zu geben.



Eine positive Unternehmenskultur wächst von innen. Was wäre der erste Schritt, wenn ein Unternehmen etwas in dieser Richtung verändern will?



Es sollte den Mitarbeitern zuhören. Das ist ein unterschätztes Phänomen: Menschen sind generell hoch einsatzbereit in ihren Jobs – man muss sie nur machen lassen bzw. dabei unterstützen. Dazu gehört, dass man gemeinsam daran arbeitet, die jeweils beste Arbeitskultur zu fördern.



Wo sehen Sie auf diesem Entwicklungsweg für die Unternehmen die zentrale Aufgabe?



Der Weg zu einer vertrauensvollen, begeisternden und gemeinschaftsbildenden Zusammenarbeit ist ohne echte Alternative. Zugleich trifft diese Notwendigkeit auf dynamische Märkte, in denen weiter Leistungsdruck und Wettbewerb herrschen. Unternehmen müssen in diesem Spannungsverhältnis bestehen.