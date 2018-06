Eine gute Arbeitsplatzkultur für alle erreicht man nicht im Eiltempo.

Es gibt Zahlen, die sind nicht nur auf den ersten Blick schwer verdaulich: Rund 364 Milliarden Euro, so errechnete das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) 2011, verlöre die deutsche Wirtschaft pro Jahr durch nicht realisierte Produktion aufgrund von Leistungsminderung. Die Gründe für diese Abfälle bei der Aufgabenerfüllung: Körperliche Beschwerden der Arbeitnehmer sind dafür mit zwölf Prozent ebenso stark verantwortlich wie deren Probleme, ihren Beruf mit der Familie zu vereinbaren. Mit 19 Prozent schlagen indes Probleme am Arbeitsplatz selbst zu Buche.



Wer also im Umkehrschluss für zufriedene Mitarbeiter und eine attraktive Arbeitsplatzkultur sorgt, steigert seine Chancen auf unternehmerischen Erfolg. Fühlen Arbeitnehmer sich wie Mitunternehmer und übernehmen sie Verantwortung, sind sie motivierter und leisten mehr. Die Zeiten, in denen Personalchefs meinten, vor allem Druck wirke motivierend, sind vorbei.



Doch noch immer gibt es für Betriebe viel zu tun, besonders im personalintensiven Gesundheits- und Sozialwesen: "Die Frage von attraktiven Arbeitsplätzen umreißt eine unserer größten Baustellen", sagt Jens Spahn, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. "Ich erlebe dort seit Jahren einen tiefliegenden Frust. Viele haben nicht mehr genug Zeit, sich so zu kümmern, wie sie es gerne täten." Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte und Vize-Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, fasst es so zusammen: "Die Bedeutung der Zufriedenheit von Arbeitnehmern wurde früher unterschätzt. Doch der Gesundheitsmarkt wird sich verändern, und die Strukturen werden modernisiert. Mittelfristig werden Pflegekräfte und Ärzte viel bessere Arbeitsbedingungen haben."



Zum einen ist die Ausgangslage schwierig: Jobs in dieser Branche haben im Vergleich zu vielen anderen Berufszweigen ein geringeres Ansehen, außerdem werden niedrigere Gehälter gezahlt. Zum anderen sind Tätigkeiten in den Gesundheits- und Sozialberufen anstrengend: viel Bürokratie, Maloche im Minutentakt und familienunfreundliche Einsatzzeiten prägen ihren Alltag. Dies führt zu hohen Krankenständen. Aber auch mit Fachkräftemangel hat die Branche zu kämpfen – und dies im Schatten eines zunehmenden Wettbewerbs zwischen Kliniken, Ambulanzen und Heimen.



Umso mehr kann also eine umsichtige und einfühlsame Personalpolitik in den Gesundheits- und Sozialberufen bewirken. Der Wirtschaftsprofessor Bruno Frey von der Zeppelin- Universität Friedrichshafen hat nicht nur herausgefunden, dass glückliche Menschen im Schnitt 14 Prozent länger leben als unglückliche. "Zeit für Freunde und Familie ist ein wichtiger Indikator für Glück", sagt der Experte für die Anwendung von Ökonomie auf nicht-wirtschaftliche Bereiche. Heißt: Arbeitgeber, die für ihre Mitarbeiter über das reine Beschäftigungsverhältnis hinaus denken, erhalten glücklichere und damit effektivere Kollegen. So einfach und einleuchtend die Erkenntnis scheint – so langwierig ist der Weg zu ihrer Implementierung. Der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen in der Arbeitsplatzkultur ist kein Sprintprojekt und bedarf zuallererst einer ehrlichen Bestandsaufnahme.



Der Geschäftsführung der St. Gereon Sozialdienste in Köln fiel vor sieben Jahren auf, dass der Krankenstand ihrer Mitarbeiter bei sieben Prozent lag. "Wir führten dann anonyme Befragungen durch", sagt Bernd Bogert. "Nur so erfährt man, was die Angestellten wirklich denken." Zum Beispiel, dass sie flexiblere Arbeitszeiten wünschen, außerdem kleinere und überschaubarere Entscheidungsprozesse sowie mehr persönliche Verantwortung. Die St. Gereon Sozialdienste reagierten – und steigerten Zufriedenheit und Leistung; der Krankenstand sank auf 2,3 Prozent.



Macht sich ein Unternehmen auf den Weg, seine Arbeitsplatzkultur zu verändern, braucht es einen "Kommunikationsrahmen", wie Clemens Kühlem sagt. "Mitarbeiterkultur muss zum großen Thema werden", so der Klinik-Coach und Organisationsberater, "und das nicht nur auf der Geschäftsführungsebene". Mitarbeiter benötigten Zeit, um Vertrauen zu fassen, dass die Vorgesetzten ein ernstes Anliegen verfolgen. "Legt sich erstmal das ungläubige Staunen in der Belegschaft, kann ein steter Dialog neue Ziele formulieren – wie bei einem Pingpongball, der nach oben gepustet wird."



Die Schön Klinik in Bad Bramstedt zum Beispiel hält zweimonatlich Mitarbeiterversammlungen für alle Angestellten ab, die Klinikleitung besucht in Kleingruppen und im festen Turnus alle Abteilungen; und die Leiterrunde, in der früher nur Oberärzte, leitende Psychologen und Klinikleitung tagten, bringt nun auch den Küchenchef und den Patientenservice mit an den Tisch. "Wir reden jetzt offen über unsere Defizite", sagt Klinikleiter Markus Baer. "Jede Kommunikationspolitik kann sofort verändert werden. Nun erhalten unsere Mitarbeiter mehr Informationen, auch zu betriebswirtschaftlichen Themen und personellen Veränderungen." Transparenz, so sein Fazit, stifte Vertrauen. Vor sieben Jahren hatte die Klinik mit hoher Unzufriedenheit unter den Angestellten zu kämpfen, stieß auf Schwierigkeiten bei der Suche nach Neubesetzungen. Baers Fazit: "Das sind Probleme der Vergangenheit."



Sind Geschäftsführung und Belegschaft erst einmal ins Gespräch über die Arbeitsplatzkultur gekommen, können einerseits neue Zielsetzungen entstehen. Andererseits betreten die Beteiligten damit Neuland, Gewohnheiten und einzelne Machtansprüche werden in Frage gestellt. Das macht auch Angst. "Wer aber seinen Beruf liebt, ist offen für einen Neuanfang", sagt Berater Kühlem. "Der Traum einer gemeinsamen besseren Zukunft motiviert."



Und kreative Ideen erleichtern die Arbeit – vor allem im mit Zeitknappheit konfrontierten Gesundheits- und Sozialwesen. Drei Praxis-Beispiele: Der Zusammenschluss Kliniken Maria Hilf GmbH in Mönchengladbach schuf neue Jobs in der Leitstelle und im Service. Diese entlasteten Pflegekräfte, welche wiederum den Ärzten patientennahe Arbeiten abnahmen – eine Win-Win-Situation für alle. Als das Städtische Klinikum Karlsruhe in einer Bestandsaufnahme herausfand, dass seine Pflegekräfte nur 35 Prozent ihrer Zeit direkt für Patienten aufwandten und ansonsten mit Verwaltung zu tun hatten, installierte man auf jeder Station einen Patientenmanager, der Ärzten und Pflegekräften administrative Aufgaben abnimmt. Beim Klinikum Heidelberg werden nun qualifizierte Hotelfachkräfte nach einer spezifischen Schulung im stationären Speisenmanagement und im Patienten-Service eingesetzt.



Die Kunst besteht darin, die neu ausprobierten Strukturen zu stabilisieren und dauerhaft in den Alltag zu integrieren. "Da geht es vor allem darum, das gegenseitige Zuhören zum Alltag zu machen", sagt Kühlem, Betriebswirt und Psychologe. Und Klinikleiter Baer: "Wenn alle näher an die Entscheidungen heranrücken, nehmen alle mehr an ihrer Arbeit teil."



Eine wichtige Aufgabe auf diesem Weg kommt den Vorgesetzten zu. "Ein guter Arbeitgeber hat ein Bewusstsein nicht nur für den Auftrag, sondern auch für die Menschen, die ihn ausführen", sagt Frank Hauser, Geschäftsführer des Instituts Great Place to Work. "Er hat ihr Befinden und ihre Gesundheit im Blick." Doch an der Spitze ist es zuweilen einsam. Chefärzte zum Beispiel lernen im Lauf ihrer Karriere vieles – aber Sozialkompetenz, Kommunikation und Empathie stehen nicht auf dem Lehrplan. Umso wichtiger ist, dass Vorgesetzte echte Beziehungen zu ihren Mitarbeitern aufbauen: Nur durch authentisches Auftreten kann ein Chef begeistern und Kollegen mitziehen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein Lob im Gehirn Dopamin freisetzt – das sogenannte Glückshormon. Aber nur, wenn die Anerkennung als ehrlich empfunden wird.



SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sieht zur Neuausrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens keine Alternative: "Wir müssen Wege finden, mehr Menschen für diese Berufe zu begeistern – über die Vereinbarkeit von Job und Familie, flexible Arbeitszeiten, eine Flexibilität der Abschlüsse und über eine Rotation bei der Ausbildung." Sollten auch die Gehälter steigen? Lauterbach sieht diese Frage nicht an vorderster Stelle. "Geld hat nicht mehr die Bedeutung, die es einmal hatte. Lebensqualität dagegen hat als Faktor enorm an Bedeutung gewonnen." Kritischer beurteilt Peer Köpf die Aussichten. "In den Krankenhäusern herrscht eine hohe Arbeitsbelastung auch durch den Rationalisierungsdruck. Wir erleben seit 20 Jahren nur eine Kostensenkungspolitik", sagt der Vizegeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) für Personalwesen und Krankenhausorganisation mit Blick auf die Politik. Spahn von der CDU spielt indes den Ball zurück: "Die Krankenhäuser müssen auch in zufriedenes Personal investieren. Ein neuer OP alleine reicht nicht."