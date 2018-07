Köche und Oberärzte beim Kaffee vertieft in ein philosophisches Gespräch über den Sinn des Lebens und Arbeitens: nicht gerade ein typisches Bild. In der Heiligenfeld-Kliniken für psychische und psychosomatische Erkrankungen in Bad Kissingen hingegen ist dies ein üblicher Vorgang. Jeden Dienstag zwischen um 9.05 Uhr und 10.20 Uhr bereichern alle anwesenden Mitarbeiter – von der Krankenschwester bis zum Geschäftsführer - diese Gesprächsrunde mit ihren Ideen und Vorstellungen dazu, was gutes Leben und Arbeiten ausmacht. Wie kann die gemeinsame Arbeit dem Leben Sinn geben? Wie wollen wir den Patienten begegnen, um ihnen unsere Vorstellungen eines guten Umgangs vorzuleben? Die Gesprächsteilnehmer überlegen, wie man es schafft, dass sich alle an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, und wie sich diese lebenswerte Atmosphäre nach außen tragen lässt. Im Schnitt 250 der insgesamt 700 Mitarbeiter nehmen an dieser Runde teil – alle, die gerade Dienst haben und es irgendwie einrichten können.



Über 300 Stunden Arbeitszeit in der Woche für Diskussionen verschwendet! So könnte man das sehen, rein ökonomisch betrachtet. Oder auch nicht: "Zufriedene Mitarbeiter arbeiten engagierter", sagt Joachim Galuska, Arzt, Geschäftsführer und Gründer der Heiligenfeld-Kliniken. Außerdem übertragen sie ihre Zufriedenheit auf die Patienten. Deshalb hat Galuska von Anfang an seine Mitarbeiter einbezogen, als es um die gemeinsame Arbeitsumgebung ging. "Die Essenzen", wie man in Heiligenfeld sagt, sind das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses, an dem alle Hierarchieebenen und Abteilungen beteiligt waren: Dabei geht es im Kern um die gemeinsamen Werte. Unter dem Stichwort "Menschlichkeit" hat sich die Gemeinschaft beispielsweise folgende "Essenz" notiert: "Unser Umgang miteinander und mit den Patienten ist geprägt von Herzlichkeit, Respekt, Achtung, Wertschätzung füreinander, Mitgefühl und Mitmenschlichkeit, also von humanistischen Werten." Insgesamt 14 Punkte umfassen die Essenzen – von "Leben" bis "Authentizität."



Dieser Aufwand rentiert sich, davon ist Galuska ist überzeugt. Als er 1990 mit einem Partner die Kliniken gründete, gaben ihm auch die Banken recht, erinnert er sich: "Ihr Geschäftsmodell ist Werteorientierung, sagten sie. Das ist erfolgversprechend." Und auch Wissenschaftler unterstützten Gasluskas Ansatz. Der finnische Professor Juhani Illmarinen erforscht seit fast 40 Jahren, welche Faktoren die Produktivität positiv beeinflussen. Eine zentrale Erkenntnis: Ein gutes Arbeitsklima steigert den Erfolg. "Führung ist der wichtigste Einzelfaktor, der die Arbeitsfähigkeit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinflusst", sagt Juhani Ilmarinen. Diesem Credo folgt auch Klinikchef Galuska. Die Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen: "Schließlich verbringen sie sehr viel Zeit hier", sagt er. Es soll ein lebenswerter Arbeitsplatz sein. Dazu gehört, ihn nach den eigenen Bedürfnisse mitgestalten zu können. Aber auch wenn die Forschung dem Konzept einen ökonomischen Vorteil attestiert, dürfe man nicht nur auf die Zahlen schielen, warnt Galuska. "Man muss es wirklich wollen, es muss von Herzen kommen. Sonst wirkt es unglaubwürdig." Und die ökonomischen Vorteile sind eher ein langfristiger Effekt – auch das spricht gegen das Aufrechnen: "Wir sind ein Familienbetrieb und weder Aktionären noch der Börse verpflichtet." Mit diesem Fokus fällt Mitarbeiterorientierung leichter.



Der Erfolg lässt sich auch daran ablesen, dass alle Stellen besetzt sind - obwohl die Kliniken im ländlichen Franken weit ab vom Schuss liegen. "Wir haben nicht die Attraktivität von Berlin oder Hamburg", räumt Galuska ein. Den Fachkräftemangel kennt er dennoch nur aus der Ferne. Lediglich Ärzte wechseln hin und wieder, weil sie das aufgrund ihrer Ausbildung müssen. Für Stefanie Krones hingegen ist es kaum möglich, alle Mitarbeiter zu persönlichen Treffen zu versammeln. Sie ist Personalleiterin bei der Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH (CBT), die 14 Altenheime - verteilt über das halbe Rheinland – betreibt sowie ein Haus für behinderte Menschen und eine Mutter-Kind-Klinik auf Borkum. Fast 2000 Menschen arbeiten für die CBT. Das macht bereits die Kommunikation zur Herausforderung.



Um diese 2000 Menschen dazu zu motivieren, regelmäßig eine Pause zu nehmen, hat Krones das erfunden, was sie "Guerilla-Marketing" nennt: Sie druckte die Kampagne "Kurz mal abschalten, bitte nehmen Sie Ihre Pause" auf Tassen und kleine Schilder, die in den Einrichtungen an verschiedenen Stellen aufgestellt wurden. So kann niemand die Aufforderung übersehen. Denn zu oft hatte Krones Statements gehört wie: "Das ist doch gar nicht gewollt, dass ich eine Pause mache." Dabei will Krones genau das, denn sie weiß, wie wichtig das ist für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. "Das kann man nicht von oben vorgeben", sagt sie. Dass solche Initiativen gut ankommen, hat eine Befragung aller Mitarbeiter gezeigt: "Wir haben ein enorm positives Feedback." Dabei erschwerten die ganz unterschiedlichen Umstände und Situationen in den vielen dezentralen Einrichtungen eine einheitlich positive Sicht der Mitarbeiter auf die Führung, betont Krones: "Wenn Sie eine Klinik und einen charismatischen Chef haben, ist das einfacher."



Auch wie die Dienstpläne gestaltet sein sollen, damit sie möglichst gut mit dem Leben der Mitarbeiter harmonieren, bespricht die Personalleiterin mit den Kollegen. Junge Mütter zum Beispiel bekommen mehr Freiheiten. Das Kollegium hat sich darauf geeinigt, dass das in diesem Lebensabschnitt besonders wichtig ist und dass diese Spielräume unbedingt erhalten werden müssen – auch wenn die zeitlichen Einschränkungen die Dienstplan-Gestaltung schwieriger machen.



Auch hier gibt Krones die Wissenschaft Recht. "Die Vielfalt der Mitarbeiter bedeutet zusätzlichen Wert", sagt Professor Illmarinen. Auch wenn deren verschiedenen Bedürfnisse zumindest kurzfristig für die Chefetage zusätzlichen Aufwand bedeuten würden, zum Beispiel wegen Schwangeren, die nicht nachts arbeiten dürfen oder wegen der Älteren, die mehr Regenerationszeiten benötigen. "Fragen Sie Ihre Mitarbeiter nach ihren Wünschen, Bedürfnissen und Ideen!", ermuntert Ilmarinen Verantwortliche wie Galuska oder Krones.



Stefanie Krones tat genau das, als sie kürzlich alle Mitarbeiterinnen über 55 Jahren zu einem Treffen einlud. Sie war nicht nur erstaunt, als rund 100 von ihnen kamen – viel mehr als erwartet - , sondern erst recht, als sie deren Energie spürte: "Das sind richtige Powerfrauen!" Doch gerade diese Altersgruppe hat im Alltag mit Vorurteilen zu kämpfen. Schnell wird ihnen unterstellt, nicht mehr leistungsfähig zu sein. Zu unrecht, sagt Professor Ilmarinen: "Halten Sie Ihre Einstellung zum Thema Alter auf dem aktuellen Stand!" Jede Generation habe ihre eigenen Stärken und Schwächen. "Identifizieren Sie diese und nutzen Sie die Stärken Ihrer Mitarbeiter." Spätestens seit Krones ihre 100 "Älteren" getroffen und mit ihnen über ihre Bedürfnisse gesprochen hat, weiß sie: "Das sind wertvolle Mitarbeiter und Leistungsträger." Deshalb müssten sie gefördert werden.



Nicht zuletzt rät Ilmarinen, dass Chefs ihre kommunikativen Fähigkeiten schulen und beispielsweise lernen sollten, Feedback konstruktiv zu geben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn Führungsqualitäten werden in der Arztausbildung nicht vermittelt. Der frischgebackene Oberarzt mag fachlich top sein, in Führungsfragen ist er häufig ein Anfänger. Deshalb beinhaltet sowohl das Heiligenfelder als auch das CBT-Konzept eine Reihe an verbindlichen Fortbildungen für Führungskräfte, die Mitarbeiterorientierung vermitteln.



An der Spitze ist es einsam, heißt es häufig. Joachim Galuska sieht das anders. Denn schließlich kann es passieren, dass auch der Chef von einem solidarischen Umgang untereinander profitiert. Galuska hat das kürzlich in einer persönlichen Krise erlebt. Plötzlich brauchte er Unterstützung - und fand sie bei seinen Kollegen, die ihm nach besten Kräften beruflich unter die Arme griffen. Der Klinikgründer ist von dieser Erfahrung noch immer tief bewegt: "Ich habe Liebe zurückbekommen."