Nach Jahren stressiger Prüfungen an der Uni sieht es im ersten Job nicht besser aus. Bis zu drei unbezahlte Überstunden müsse so mancher junger Assistenzarzt täglich ableisten, hört man immer wieder aus deutschen Krankenhäusern. Das könnte sich schon bald ändern. Denn viele der jetzigen Berufseinsteiger – unter dem Schlagwort Generation Y bekannt – wollen sich nicht mehr allein auf die Karriere konzentrieren. Schließlich werden sie bis zum Renteneintritt sehr lange arbeiten müssen, haben ihre von Überstunden geplagten Eltern an Burnout oder Depressionen leiden sehen und wollen nicht genauso enden. "Deshalb peilen viele keine stressige, steile Karriere an", sagt Jutta Rump, Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability. "Lieber machen sie Kompromisse beim Gehalt."

Junge Arbeitnehmer sind in einer starken Verhandlungsposition.

Diese Mentalität bereitet Personalmanagern in der Gesundheitswirtschaft und in sozialen Einrichtungen zunehmend Kopfzerbrechen. Mehr denn je brauchen sie die jungen Berufseinsteiger als Assistenzärzte, Pfleger und Fachkräfte. Denn der demographische Wandel sorgt für einen stetigen Zuwachs an Patienten und Pflegebedürftigen. Dass die junge Generation weniger arbeiten möchte, passt Arbeitgebern also gar nicht in den Kram. Und es kommt noch schlimmer: Die Zahl der Schulabgänger sinkt. Das verschärft den Wettbewerb um die jungen Talente, die schon heute in Bewerbungsgesprächen oft in der besseren Verhandlungsposition sind. "Wenn Personalmanager die Ansprüche der Generation Y ignorieren, werden ihre Unternehmen auf der Strecke bleiben", sagt Expertin Rump. Um sich auf die Wünsche der neuen Generation einzustellen, werden Arbeitgeber radikal umdenken müssen. In Krankenhäusern zum Beispiel wollen viele Berufseinsteiger nicht Chefarzt werden. Über die Hälfte der jungen Mediziner lehnt einen Job in einer Klinik sogar wegen der starren Hackordnung rundheraus ab. Die Generation Y möchte flache Strukturen, belegte eine Studie der Universität Trier bereits vor drei Jahren. Laut Experten ist Job Sharing ein vielversprechendes Arbeitsmodell für zukünftige Generationen. Es kann dabei helfen, die Ansprüche der Generation Y und die steigende Arbeitslast in Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen zusammenzuführen. Denn noch ruht die Verantwortung in Schlüsselpositionen meist auf den Schultern eines einzelnen Mitarbeiters, zum Beispiel eines Facharztes oder Stationsleiters. Die Angestellten in diesen Positionen sind oft überarbeitet. Also genau das, was die Generation Y nicht möchte. Einige Arbeitgeber in der Gesundheitsbranche versuchen bereits, auf die Bedürfnisse von Vertretern der jungen Generation einzugehen. Im Sana- Klinikum in Remscheid zum Beispiel gibt es dazu seit einigen Jahren ein Pilotprojekt. Im Wochenrhythmus teilen sich zwei Oberärztinnen in der Neurologie eine Stelle. So kommt das Krankenhaus dem Wunsch der jungen Generation nach mehr Freizeit entgegen.