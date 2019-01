Hochalpines Institut Ftan - eine internationale Schule in wunderschöner Bergkulisse auf 1700m Meter Höhe.

Das Schweizer Bildungssystem ist weltweit bekannt und anerkannt. Es setzt strenge, aber faire Maßstäbe; am Ende der obligatorischen Schulzeit können Jugendliche eine höhere Schule in Angriff nehmen oder eine Berufslehre machen: für Durchlässigkeit ist in jeder Phase gesorgt. Dieses System passt nicht nur für Schülerinnen und Schülern, die von Anfang an ihre Begabungen zeigen, sondern auch denjenigen, die etwas länger brauchen, um ihr Potenzial zu entfalten. Das äußerst flexible Bildungssystem ist eine der Grundlagen, auf denen das hohe Ansehen der Schweizer Hochschulen, der öffentlichen und privaten Dienste, ihrer Produkte und ihrer sozialen Stabilität beruht.

Das HIF liegt nur 200km von München entfernt. HIF ist eine koedukative Schule auf Sekundarstufe, die Schweizer und internationale Bildungsgänge für Schülerinnen und Schüler vom 7. bis zum 12. Schuljahr anbietet. Sie ist vom Kanton Graubünden für die Vorbereitung und Durchführung der Schweizer Matura anerkannt, und von der Organisation Cambridge Assessment als ein Zentrum für das International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) akkreditiert. HIF kandidiert für die Einführung des International Baccalaureate (IB) Diploma Programme und strebt die Anerkennung als IB World School an.

Das HIF ist eine führende Schweizer Sportschule mit einem stolzen Vermächtnis: Olympiasieger und WeltmeisterInnen haben ihr Ausnahmetalent auf Ski und Snowboard im Engadin entwickelt. Sie besuchten unsere Schule und trainierten gleichzeitig für Wettkämpfe auf internationalem Niveau.

Ob Olympiateilnehmer oder einfach Hobbysportler, am HIF lassen sich Sportbegeisterung und eine gute Schulbildung verbinden. Sport ist ein Schlüsselelement in der HIF Philosophie: er fördert Gesundheit und Wohlbefinden, aber auch Belastbarkeit, Selbst-Disziplin und Teamgeist – wichtige Qualitäten auch für zukünftige Führungskräfte.

Unsere Sportarten: Ski Nordisch, Ski und Snowboard Alpin, Ski und Snowboard Freestyle, Eishockey und Golf.

Ursula Sommer

www.hif.ch / admissions@hif.ch

+41 81 861 22 11

Chalchera 154

CH-7551 Ftan / Schweiz





