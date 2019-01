Digital und medienoffen werden Schloss-Schüler begleitet

Als staatlich anerkanntes und weltanschaulich offenes Gymnasium mit Internat fühlt man sich der reformpädagogischen Tradition der Schule und jedem jungen Menschen, der hier lernt und lebt, verpflichtet. Die Schloss-Schule setzt auf eigene, innovative Konzepte für nachhaltiges Lernen. Ein Lernen, das dem Lerntempo und Lernverhalten jedes einzelnen Schülers sowie seinen Stärken und Schwächen Rechnung trägt. In kleinen Klassen die Potenziale jedes einzelnen Schülers zu erkennen und gezielt zu fördern wird hier gelebt!

Lernen mit Konzept - SKIL und 10plus

Mit dem "SKIL"-Modell, kurz für "Schloss-Schule Kirchberg Individuelles Lernen", können Schüler der Klassen 5 bis 7 in einem notenfreien Raum nach individuellen Interessen Projekte wählen. Sie lernen eigenverantwortlich, zugleich sind methodisches sowie soziales Lernen fester Bestandteil des Unterrichts.

Mit 10plus, der besonderen 10. Klasse an der Schloss-Schule, erhalten Schüler mit unterschiedlicher Vorbildung die Chance, in die gymnasiale Kursstufe vorzurücken, um das Abitur oder die Fachhochschul-Reife zu erlangen. Eine Chance sowohl für Realschulaufsetzer, internationale Schüler als auch für Quereinsteiger, die aus anderen Schulsystemen an die Schloss-Schule kommen!

(Digitale) Lebensrealität, zeitgemäßer Unterricht

Die Schloss-Schule Kirchberg geht zeitgemäße Wege – auch, was die technische Ausstattung und die Unterrichtsgestaltung zur Orientierung in der realen und digitalen Welt von heute betrifft. Man verschließt sich den digitalen Medien nicht, sondern beleuchtet deren Nutzung bewusst und kritisch - auch im Unterricht.

So nimmt die Schloss-Schule die Lebensrealität der Schüler im Unterricht mit auf. Zugleich wird eine kritische und verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit Medieninhalten und Informationsquellen fächerübergreifend integriert!

Das Ziel ist klar: Die Schloss-Schüler sollen auf einen selbstständigen und eigenverantwortlichen Lebensweg geführt werden!

