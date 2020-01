Schülern eine sichere Unterkunft abseits der Verlockungen der Großstädte mit all ihren negativen Einflüssen. Die Stärken und Schwächen jedes Schülers zu erkennen und in einer angenehmen Lernatmosphäre zu fördern steht bei den Schulen im Vordergrund.

Die Aufnahme in das Internat Schloß Wittgenstein erfolgt ab Klasse 5. Gerne begrüßen wir darunter auch Kinder aus dem Ausland. Es gibt getrennte Doppelzimmer (auf Wunsch auch einzeln) für Jungen und Mädchen. In kleinen, altersgerechten Gruppen erfahren die Schülerinnen und Schüler einen auf die Schulstruktur abgestimmten Tagesplan durch ein qualifiziertes Betreuerteam. Gleichzeitig erleben Sie ein bewusst zur Selbstorganisation entwickeltes, umfangreiches Lehr- und Freizeitangebot auf dem Schlosscampus.

Im bilingualen Bildungsgang finden der Politik- sowie der Biologie-Unterricht zeitweise auf Englisch statt. In einem eigenen Schulfach lernen die Schüler das Lernen, außerdem unterstützen sie sich in Lerntutorien gegenseitig. Am Nachmittag bieten die Schulen ein umfangreiches Angebot an AGs. Jeder Schüler kann teilnehmen, aber keiner muss. Verschiedene Sportarten wie Fußball, Handball, Basketball, Tanzen und Cheerleading laden zum Auspowern ein; außerdem ist eine eigene Reitschule an das eigene Gelände des Schloss Wittgenstein angegliedert.

Daneben bieten gemütliche Gemeinschaftsräume, ein Fitnessraum u.v.m. individuelle Rückzugsmöglichkeiten. Auch das gemeinsame, gesunde und abwechslungsreiche Essen aus der eigenen Küche, Ausflüge, Exkursionen, das Lernen in der Gruppe mit vertiefenden Lerninhalten sowie sportliche und kulturelle Angebote sind wichtige Bestandteile des Internatslebens.



"Gezielte, individuelle Förderung."

Kontakt Kontakt Institut Schloß Wittgenstein Schloss Wittgenstein 6 57334 Bad Laasphe Tel. 02752-47430 eMail: info@wittgenstein.de Website: www.wittgenstein.de







