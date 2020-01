Gemeinsam zum Erfolg.

Pädagogium Bad Sachsa – modernes Gymnasium mit Tradition



Das Pädagogium Bad Sachsa bereichert seit mehr als 125 Jahren die Schullandschaft am Südharz.



Ende des 19. Jahrhunderts setzten durch das erstarkende Bürgertum und dessen Bildungshunger in Thüringen verstärkt Reformbestrebungen ein. Es wurden Schulen gefordert, in denen nicht nur reine Wissensvermittlung betrieben wurde, sondern die Selbstständigkeit und Freiheit des Individuums im Mittelpunkt stehen sollte.

Dr. Willbrand Rhotert gehörte zu den Pionieren, die dieses Gedankengut umsetzten. Er eröffnete 1889 in Roßla / Thüringen eine private Realschule, die 1891 nach Bad Sachsa am Südharz umzog. 1909 erfolgte die Anerkennung als "Militärberechtigte Realschule" und 1933 schließlich die staatliche Einstufung als "Oberrealschule". Heute entspricht dies einem "staatlich anerkannten Gymnasium (Ersatzschule)", an dem gemäß der Vorgaben des Landes Niedersachsen unterrichtet wird und in hausinternen Prüfungen das zentrale Abitur erworben werden kann.

Ursprünglich war das Pädagogium als Internat konzipiert worden, dass aber auch Schüler aus der Umgebung als "Externe" aufnahm, die nur zum Unterricht in die Schule kamen. Das Konzept der "Waldheimschule" beinhaltete, dass ein Teil des naturkundlichen Unterrichts im umgebenden, waldreichen Gelände durchgeführt wurde – eine Tradition, die auch heute noch gepflegt wird. Mittlerweile ist das Pädagogium das familiäre Gymnasium vor Ort und wird überwiegend von Jugendlichen aus der Region besucht. Bis zu 40 Interne können zusätzlich in den beiden Internatshäusern auf dem Schulgelände aufgenommen werden.

2019 besuchen 310 Schülerinnen und Schüler die Schule und profitieren von kleinen Lerngruppen sowie einer engen Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Schüler- und Elternschaft. Man kennt sich, geht wertschätzend und vertrauensvoll miteinander um und findet so gemeinsam den optimalen Bildungsweg für jedes einzelne Kind. Dazu trägt auch ein breit gefächertes Freizeitangebot bei.





Kontakt Kontakt Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa Staatlich anerkanntes Gymnasium Ostertal 1-5 37441 Bad Sachsa Tel.: 0 55 23 / 30 01-0 Fax: 0 55 23 / 30 01-44 kontakt@internats-gymnasium.de www.internats-gymnasium.de



Zurück zur Übersicht.