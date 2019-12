Die Schloss-Schule Kirchberg bietet optimale Entwicklungsmöglichkeiten.

Oberstes Ziel an der staatlich anerkannten Schloss-Schule Kirchberg ist es, jeden Schüler optimal auf dem Weg hin zu einem erfüllten und erfolgreichen (Erwachsenen-)Leben zu begleiten. Dafür setzen sich Lehrkräfte, Erzieher und Mitarbeiter täglich ein und sorgen dafür, dass die Kinder und Jugendlichen eine lebendige, inspirierende und abwechslungsreiche Schulzeit erleben. Ziel ist es, Talente und Begabungen individuell und sehr konkret auszubauen.

SKIL – Schloss-Schule Kirchberg Individuelles Lernen

Mit "SKIL", kurz für "Schloss-Schule Kirchberg Individuelles Lernen", wurde ein Konzept realisiert, das die unterschiedlichen Lern-Motivationen der einzelnen Schüler berücksichtigt. Mit Erfolg setzt die Pädagogik in einem notenfreien Raum dort an, wo die individuellen Interessen liegen. Die Schüler lernen eigenverantwortlich, in selbst gewählten Projekten, und auch methodisches sowie soziales Lernen sind Bestandteil des Modells.

10+ – die Chance für Realschulaufsetzer

Mit dem Konzept 10+, der besonderen 10. Klasse an der Schloss-Schule Kirchberg, erhalten Schüler mit unterschiedlicher Vorbildung die Chance, in die gymnasiale Kursstufe vorzurücken, um die Allgemeine Hochschulreife oder auch die FH-Reife zu erlangen. Eine Chance sowohl für Realschulaufsetzer als auch für Schüler, die aus anderen Schulsystemen an die Schloss-Schule kommen.

(Digitale) Lebensrealität und zeitgemäßer Unterricht

Die Schloss-Schule Kirchberg geht besondere Wege – mit einem Ziel: Die Schüler sollen für ihr Leben lernen! Dazu gehört auch eine moderne Ausstattung der Schule sowie ein zeitgemäßer Unterricht zur Orientierung in der realen und der digitalen Welt von heute. Es geht darum, die Lebensrealität der Schüler zu berücksichtigen und die Nutzung (digitaler) Medien auch durch deren Einsatz im Unterricht in einen zielführenden Kontext zu bringen.

Kontakt Kontakt Schloss-Schule Kirchberg Staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat Kirchberg / Jagst Tel.: 07954 / 9802-0 schloss-schule.de facebook.com/SchlossSchuleKirchberg







Zurück zur Übersicht.