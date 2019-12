Gruppenbild Marienauer Schüler





Die Schule Marienau ist ein zweites Zuhause, in dem Kinder sich entfalten können. Wir sind ein staatlich anerkanntes Internatsgymnasium im Landkreis Lüneburg.

Die Schule Marienau ist UNESCO-Projektschule und Mitglied der Internate Vereinigung (DIV). Wir haben uns der Förderung eines friedlichen Zusammenlebens in einer internationalen Schulgemeinschaft verschrieben. Dies leben wir im Schulalltag durch unterschiedliche Austauschprogramme sowie unsere internationalen Schüler, die Teil der Marienauer Gemeinschaft sind. Wir holen die Welt zu uns und schaffen die Basis für globale Freundschaften.

Unser Internat bietet ein zweites Zuhause, modernes Wohnen auf einem Gelände mit Tradition. Engagierte Mitarbeiterinnen begleiten ihr Kind im Alltag. Unser multiprofessionelles Team aus Lehrkräften, sozialpädagogischen und psychologischen Fachkräften stellen kurze Wege sicher, wenn es um die Belange ihres Kindes geht.

Die Schule Marienau punktet mit kleinen Lerngruppen und Klassen. Internatsschüler und Schüler aus der Region lernen gemeinsam. Jährliche Klassenaktivitäten und Klassenfahrten stärken das Miteinander. Das Fremdsprachenagebot umfasst Englisch, Latein, Französisch und Spanisch. In der Oberstufe kann Spanisch neu belegt werden. Wir bieten Schach als Schulfach in der Unterstufe an, weil wir von den positiven Effekten auf Konzentration und Lernleistung überzeugt sind.

Wir bilden die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen nicht nur in akademischer Weise, sondern begleiten sie bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Sie übernehmen altersgemäß Verantwortung in Schule und Internat. Unser breit gefächertes Angebot an AGs fördert die Interessen und Talente unserer Schüler auch außerhalb des Unterrichts.

Reiten, Golf sowie Sportangebote von Turnen über Trampolin bis hin zu Fußball und Beachvolleyball stehen zur Wahl. Musikalischer Einzelunterricht, Band und Chor ergänzen unser kreatives Portfolio. "Challenge-AGs" fordern unsere Schüler und bieten die Möglichkeit zu Wettbewerben wie Jugend forscht. Das "NAU-Projekt" fordert unsere Oberstufenschüler, sich ihrer persönlichen Herausforderung zu stellen und daran zu wachsen.





