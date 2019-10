Die Geschichte zu Lara Prescotts Roman "Alles, was wir sind" beginnt mit ihrem Namen: Ihre Eltern haben sie nach der Heldin in Boris Pasternaks großen Roman "Doktor Shiwago" benannt, das führte zu einer lebenslangen Faszination für den Stoff.



Die Liebesgeschichte zwischen Juri und Lara ist weltbekannt. Dabei wäre das Buch, das Pasternak 1956 fertig gestellt hatte, beinahe niemals erschienen. Die Regierung in Moskau wollte eine Veröffentlichung mit allen Mitteln verhindern, während die CIA in dem Roman ein Mittel sah, den Widerstand der russischen Bevölkerung zu wecken und versuchte in einer gewagten Geheimmission das Buch in Russland zu verbreiten. Als Lara Prescott 2014 zum ersten Mal auf die wahre Geschichte hinter dem Buch stieß, war es um sie geschehen: Jahrelang recherchierte sie in Russland, Europa und in den Archiven der CIA. In "Alles, was wir sind" erzählt sie nun die unvergessliche, wahre Liebesgeschichte zwischen Boris Pasternak und seiner Muse Olga Iwinskaja und die unvergleichlichen Begebenheiten um die Veröffentlichung von "Doktor Shiwago" in einer Zeit, als die Macht der Literatur den Lauf der Welt verändern sollte.

Bereits vor Erscheinen sorgte "Alles, was wir sind" weltweit für Begeisterung und stieg sofort nach Erscheinen in den USA in die Top Ten der New York Bestsellerliste ein.

Wenngleich mich das Schicksal Pasternaks Geliebter Olga erschütterte, wurde sie bald zu meiner Muse, wie sie es einst für Pasternak war. So entstand ein Text, der von seinen starken weiblichen Stimmen lebt. Wie in ›Doktor Shiwago‹ geht es auch in meinem Roman um Krieg, Propaganda und Verfolgung – vor allem aber geht es um Liebe. Lara Prescott

Darum geht es in dem Roman

Buch bestellen

Der Kalte Krieg zieht auf, und Worte werden zu Waffen. Olga Iwinskaja, Geliebte des großen Boris Pasternak, wird verhaftet. In Moskau will man verhindern, dass Pasternaks Roman Doktor Shiwago erscheint, doch Olga hält an ihrer Liebe zu Boris fest.

Zugleich will die CIA mit einer einzigartigen Waffe den Widerstand in der Sowjetunion wecken – mit Literatur, mit Doktor Shiwago. Für die Mission wird die junge Irina angeworben und von der Agentin Sally ausgebildet.



Es beginnt eine gefährliche Hetzjagd auf ein Buch, das den Lauf der Welt verändern soll.



Eine große Geschichte über geheime Heldinnen, die Kraft der Literatur und – die Liebe.



Es geht um Liebe. Es geht um uns. Aus »Alles, was wir sind« von Lara Prescott

Zwischen zwei Tempi: So entstand das Hörbuch "Alles, was wir sind"

Hörbuch bestellen

Zeitgleich mit der Buchausgabe kommt auch das Hörbuch zu "Alles, was wir sind" von Lara Prescott heraus. Das wurde im Berliner Hörspielstudio in Kreuzberg aufgenommen, gelesen von der versierten Sprecherin und Schauspielerin Vera Teltz.



Beim Besuch im Hörspielstudio im September las Vera Teltz gerade den Text ein: manchmal schnell und lauter, manchmal getragen und poetisch - ein bisschen so, wie es den Ländern entsprechen mag, in denen die Geschichte spielt – die USA und die Sowjetunion. "Westen und Osten haben im Buch unterschiedliche Tempi", sagt Vera Teltz, "der Westen ist quirlig und rasant, der Osten sehr viel langsamer, inwendiger, schwerer." Als Sprecher, erklärt sie, könne sie sich die Landschaftskulisse so richtig gut vorstellen. Russland etwa, diese riesige schneebedeckte Weite, die Birken, die Wälder. "Das war so schön", sagt sie, "dass es so fein geschrieben ist."

Was Prescott aufgeschrieben hat, übersetzt Vera Teltz also im Tonstudio zusammen mit Tontechnik und viel Know-how. Musste sie das Buch zur Vorbereitung mehrmals lesen? Nein, sagt sie, nicht mehrmals. "Bei der Schauspielausbildung lernst du, das Instrument zu bedienen. Ich verschaffe mir einen Überblick über die Atmosphäre des Buches, über die Charaktere." Aber Stimmen übe sie nicht. Das passiere beim Lesen. Oder besser: "Ich lass es passieren, im Rahmen dessen, was sich auch authentisch anhört." Wenn sie dann doch mal hadert, versucht sie sich ihr Publikum vorzustellen, die Menschen, die dem Hörbuch mit Begeisterung lauschen werden.



5 Fragen an Lara Prescott





Lesen Sie hier: Die Autorin auf Recherchereise