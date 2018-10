Aber gibt es solche Frauen wirklich? "Emilienne oder die Suche nach der perfekten Frau" heißt der erfrischende und nachdenklich machende Roman der französischen Bestseller-Autorin Anne Berest, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Im Mittelpunkt steht die Fotografin Emilienne, die sich nicht als besonders perfekt empfindet. Sie ist eher der Kumpeltyp, kommt aus einem chaotischen Künstlerhaushalt und sagt: "Ich selbst übernehme nicht gern Verantwortung, ich koche auch nicht gern, ich ergreife vor anderen nie das Wort und ich kann mich ohne eine Spur von Selbstwertgefühl zu einem ersten Rendezvous begeben." Emilienne war schon als Kind von perfekt frisierten Vorzeigemädchen fasziniert und freundet sich mit ihrer neuen Nachbarin Julie schnell an. Julie ist tadellos organisiert, immer schick gekleidet, sie leitet eine Firma - und als sie wie geplant Mutter wird, geht auch das reibungslos über die Bühne: "Mit ihrem Liberty-Köfferchen passend zum blassrosa Nagellack brach sie zur Entbindungsstation auf. Am darauffolgenden Samstag sah ich sie mit ihrem Baby in einer Weidenwiege heimkehren, so frisch und strahlend, als käme sie eben vom Markt zurück mit dem schönsten Stück des Fleischers in ihrer Tasche." Doch plötzlich wird alles anders. Julie bricht zusammen und kommt in die Psychiatrie, die Diagnose: akuter postpartaler Erschöpfungszustand. Der Arzt hat die Erklärung gleich parat: "Dieses Problem betrifft vor allem gut ausgebildete, beruflich sehr erfolgreiche Frauen, die versuchen, auch im familiären Umfeld die Perfektionsstandards zu erreichen, die sie aus ihrem Berufsleben kennen."



