Mary Higgins Clark gehört zu den ganz großen Damen der Kriminalliteratur. Wie alt sie ist, bleibt ein Geheimnis, aber das ist auch nicht so wichtig. Viel entscheidender ist, dass sie das Schreiben noch lange nicht lassen kann. Der Stoff ihrer Bücher ist immer aktuell, denn sie lässt sich von Zeitungsartikeln und Gerichtsverhandlungen inspirieren, die sie besucht. Im Mittelpunkt ihres neuen Krimis steht Lane Harmon, Innenarchitektin und alleinerziehende Mutter der 5-jährigen Katie. Lane hat nicht nur ihren Mann bei einem Autounfall verloren, sie musste bereits als Kind den plötzlichen Tod ihres Vaters verkraften. Hier tun sich interessante Parallelen zur Autorin auf, auch Mary Higgins Clark verlor als 10-Jährige ihren Vater. Und auch sie wurde früh Witwe und alleinerziehende Mutter. Ihr Mann Warren Clark starb 1964 an einem Herzinfarkt, und plötzlich stand sie allein mit fünf kleinen Kindern da. Die ehemalige Sekretärin und Stewardess brachte die Familie mit dem Schreiben durch, was anfangs nicht leicht war. 1975 gelang ihr schließlich mit "Wintersturm" der große Durchbruch, und seitdem führt sie regelmäßig die internationalen Bestsellerlisten an. Doch die Schicksalsschläge ihres Lebens prägen die alte Dame bis heute. Ihre Protagonisten sind starke Frauen, die auf sich gestellt sind und in große Schwierigkeiten geraten. Männer dürfen helfend zur Seite stehen – aber sie sind nicht die Lösung. So ist es auch bei Lane, der Hauptfigur in Clarks neuem Krimi. Sie soll das Stadthaus der berühmt-berüchtigten Familie Bennett neu ausstatten. Die Bennetts haben einen schlechten Ruf, denn Peter Bennett hat als Fondsmanager vielen Menschen ihr mühsam erspartes Geld aus der Tasche gezogen. Er versprach, es gewinnbringend anzulegen – und verschwand von einem Tag auf den anderen, zusammen mit fünf Milliarden Dollar.

