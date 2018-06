Dass man in diese zunächst düstere Geschichte sofort hineingesogen wird und das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann, liegt an der Erzählkunst der britischen Autorin – und am zweiten Handlungsstrang des Romans: "Was Du liebst, gehört dir nicht" ist auch die Geschichte einer leidenschaftlichen Liebe.

Liebe, Verlust und Loslassen

Schon im Prolog wird der Leser mit den Gefühlen von Mutter Laura konfrontiert, die ihre tote Tochter identifizieren muss: "Ihr Gesicht ist friedlich, nur gezeichnet von einer langen Schürfwunde auf der Stirn, die von Steinchen und Erde gesäubert wurde. Allerdings sieht sie nicht so aus, als schliefe sie; nein, das nicht. Vom Schlaf wird ihr Gesicht weich und sanft – wenn sie zu Hause verschläft und ich sie wecken muss, denke ich immer, mein Baby; aber jetzt fehlt dieses Weiche, Sanfte. Die Ewigkeit dieser Ruhe steht ihr unverkennbar ins Gesicht geschrieben."

Verzweiflung und Trauer der Protagonistin sind so authentisch, dass man von der ersten Seite an mit ihr leidet, obwohl man sie als Leser noch gar richtig kennengelernt hat.

Doch dann darf der Leser aufatmen. In Rückblicken erfahren wir, wie diese starke und zugleich zerbrechliche Frau in den Strudel einer obsessiven Liebesaffäre mit David gerät, dem Vater der ums Leben gekommenen Betty. Die Beziehung beginnt wie ein Katz-und-Maus-Spiel, findet ihren Höhepunkt in einem dramatischen Heiratsantrag und scheitert schließlich an Davids Untreue. Aber Laura liebt ihn auch nach der Trennung weiter und lässt nichts unversucht, um ihn zurückzugewinnen. Erst als sie David loslässt, weil sie durch den Verlust ihrer Tochter in eine viel größere Lebenskrise gerät, bekommt die Liebe eine zweite Chance.