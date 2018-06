Wenn Tim Mälzer persönlich dafür sorgt, dass eine Italienerin in Deutschland ein Backbuch herausbringt, muss etwas ganz Besonderes dahinter stecken.

"Sie haben ein kleines Meisterwerk in der Hand!", sagt Tim Mälzer über "Dolci, Tartes und zauberhafte Kuchen backen" von Melissa Forti. Und ein Meisterwerk ist es wirklich, das opulente und reich bebilderte Buch, in dem man einfach nur versinken möchte. Ob Rotweinkringel, Schokoladen-Himbeer-Torte oder Pfirsichkuchen mit Vanillecreme, alles sieht so lecker und ansprechend aus, dass man unbedingt die Frau auf dem Umschlag kennenlernen will, die hinter diesen Rezepten steckt. Melissa Forti ist eine faszinierende Person, bunte Tattoos verzieren ihre Arme, ihr Gesicht ähnelt dem der jungen Isabella Rossellini, die pechschwarzen Haare sind perfekt frisiert, sie wirkt verletzlich und stark zugleich. Als Tim Mälzer sie vor vielen Jahren in Italien kennenlernte, war er gleich von ihrer besonderen Ausstrahlung fasziniert, aber auch ihre Backkunst hat ihn schwer beeindruckt. Darum schreibt er im Vorwort: "Mehr Italien kann man in ein Stückchen Kuchen nicht reinbacken. Ein visueller und geschmacklicher Genuss, der einen eintauchen lässt in die fantasievolle Welt der Melissa Forti und ihr Italien".

Erstaunlich ist, dass Forti erst seit sechs Jahren Konditorin ist und in dieser kurzen Zeit bereits ihre eigene Backhandschrift entwickelt hat. Geboren ist sie in Rom, später lebte sie in Los Angeles und London, heute ist Sarzana ihr Zuhause, eine kleine Stadt im Nordwesten Italiens. Immer und überall hat sie sich auf die Suche nach einzigartigen Rezepten gemacht, und Fortis Kreationen profitieren von ihrer Reiselust.

"Dolci, Tartes und zauberhafte Kuchen backen" führt den Leser durch diese ganz besondere kulinarische Welt. "Dall’Italia" heißt der erste Teil, in dem sie klassische Rezepte aus ihrer Heimat vorstellt und abwandelt. Zu jedem Rezept erzählt die Kuchendesignerin eine persönliche Geschichte, und wenn man anschließend die Zutatenliste und die Erklärungen liest, denkt man plötzlich: Das ist doch gar nicht so schwer, das kriege ich auch hin!

