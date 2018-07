"Für mich ist der Donnerstag ein schlimmer Tag, vielleicht sogar der schlimmste der Woche. Wobei der Tag an sich nichts dafür kann. Er erinnert einen nur daran, dass die Woche sich schon zu lange hinzieht." Als die Psychotherapeutin Frieda Klein das sagt, ahnt sie nicht, was dieser Donnerstag ihr noch alles einbrocken würde. Frieda Klein ist die Protagonistin in Nicci Frenchs neuem Thriller "Dunkler Donnerstag" – eingefleischte Krimi-Liebhaber kennen sie bereits.



Denn dies ist der vierte Band einer sehr erfolgreichen Serie rund um die Londoner Therapeutin, die bereits in "Blauer Montag", "Eisiger Dienstag" und "Schwarzer Mittwoch" eine große Leserschaft in ihren Bann gezogen hat. Hinter dem Namen Nicci French verbirgt sich das britische Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Sie haben beide in Oxford Englische Literatur studiert, wurden Journalisten und schließlich Co-Autoren. Sie sind der lebende Beweis, dass man sehr gut zusammen leben und arbeiten kann. Doch zurück zu Frieda Klein, sie wird von einer ehemaligen Klassenkameradin aufgesucht und um Hilfe gebeten. Sie macht sich Sorgen um ihre 15-Jährigen Tochter Becky, die sehr verschlossen ist, die Schule schwänzt und offensichtlich unter Magersucht leidet. Das Mädchen vertraut sich Frieda Klein an: Sie ist vergewaltigt worden, zu Hause in ihrem eigenen Bett von einem Unbekannten, der sich mit den Worten verabschiedete: "Komm gar nicht erst auf die Idee, es jemandem zu erzählen, Süße. Kein Mensch wird dir glauben." Die 15-Jährige ist sich sicher, dass ihr Peiniger Recht hat und droht daran zu zerbrechen.