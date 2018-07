Der Bestseller-Autor John Grisham hat es wieder getan. Von Montag bis Freitag sitzt er jeden Vormittag in seinem Büro und schreibt. Ein klassischer Halbtags-Job, doch heraus kommt dabei ein Buch pro Jahr. Das neueste Ergebnis seiner kreativen Fleißarbeit heißt "Anklage". Grisham wählt nicht oft eine Frauenfigur als Protagonistin, weil er weiß, dass das für ihn als Mann schwieriger zu schreiben ist. Doch diesmal steht erstmals eine junge Anwältin im Mittelpunkt des Romans, Samantha Kofer. Sie führt ein Leben auf der Überholspur, ihre Arbeitszeit für eine renommierte New Yorker Anwaltskanzlei beträgt 100 Stunden in der Woche. Sie ist engagiert, auch wenn die Arbeit ihr nicht immer Spaß macht, aber schließlich bekommt sie ein Jahresgehalt von 180.000 Dollar. Ihr Ziel ist es, in ein paar Jahren Partnerin zu werden – doch dann kommt alles anders. Wir schreiben das Jahr 2008, und wir treffen Samantha zehn Tage nach dem Untergang der US-Investmentbank Lehman Brothers. Die Finanzkrise hat selbst die ganz dicken Fische erreicht, Samanthas Kanzlei entlässt täglich zahlreiche Mitarbeiter, und auch sie wird freigestellt. Doch ihr Arbeitgeber macht ihr ein ungewöhnliches Angebot: "Sie behalten Ihre Krankenversicherung, aber nur, wenn Sie für eine von uns ausgewählte gemeinnützige Organisation ehrenamtlich tätig werden. Sie gehen jetzt, tun ein bisschen was Gutes, retten die Welt, in der Hoffnung, dass die Wirtschaft sich erholt, dann steigen Sie in einem Jahr wieder ein, ohne an Seniorität verloren zu haben."

Samantha fühlt sich befreit und am Boden zerstört zugleich. Der ungeliebte Job ist weg – aber wie wird es weitergehen?