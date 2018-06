In dem neuen Roman von Robert Harris geht es, wie der Titel schon sagt, um eine Intrige. Im Mittelpunkt stehen ein vermeintlicher Spion und ein Geheimdienst, es kommt zu einem skandalösen Justizirrtum und einer Hetzjagd durch die Presse. Das alles klingt nach einem hochaktuellen politischen Thriller, aber die Geschichte spielt nicht etwa in den USA, es geht weder um die NSA noch die CIA, sondern wir befinden uns in Frankreich zum Ende des 19. Jahrhunderts. Der Offizier Alfred Dreyfus stammt aus dem Elsass und ist der einzige Jude im französischen Generalstab. Militärgeheimnisse wurden verraten, und keiner eignet sich besser zum Sündenbock als ein deutschsprechender Jude. Eine antisemitische Hetzjagd beginnt, und Dreyfus wird im Jahr 1894 ein kurzer Prozess gemacht: Wegen Landesverrat wird er zu lebenslanger Haft auf der "Teufelsinsel" im Atlantischen Ozean verurteilt.

Diesen Stoff für einen Roman neu zu entdecken ist typisch für den britischen Bestseller-Autor Robert Harris, der mit Werken wie "Vaterland", "Imperium" oder "Pompeji" weltberühmt wurde. Als Harris 2012 mit Roman Polanski am Drehbuch zu seinem Roman "Ghost" saß, entdeckte er in dessen Bibliothek Literatur über Alfred Dreyfus und war sofort gebannt. Und da der Autor ein Meister seines Fachs ist und sich auf die perfekte Komposition von historischen Stoffen versteht, bildet nicht etwa Dreyfus selbst den Mittelpunkt von "Intrige". Der Ich-Erzähler ist Oberstleutnant Georges Picquart, der dem Komplott gegen Dreyfus auf die Schliche kommt und den Fall neu aufrollt.



