Wer an Jimi Hendrix denkt, sieht vielleicht einen jungen Mann mit wilden schwarzen Locken und bunter Uniformjacke vor sich, in jedem Fall fliegt eine Gitarre durchs Bild und wird mutwillig zertrümmert oder eine wilde Version der amerikanischen Nationalhymne erklingt. Doch was hat all das wirklich mit dem Menschen Jimi Hendrix zu tun? Wer war dieser Mann, was hat ihn geprägt und welche Ziele verfolgte er in seinem kurzen Leben? "Starting at Zero" heißt das Buch, das dem Popstar und Mythos Hendrix näher kommt als jedes Buch zuvor, es kann als eine Art posthume Autobiographie bezeichnet werden. Das Besondere: Alle Texte stammen von Jimi Hendrix persönlich, dazu gehören Aufzeichnungen und Auszüge aus Tagebüchern und Interviews, aber auch Briefe und flüchtige Notizen auf Zigarettenschachteln oder Servietten werden erstmals veröffentlicht. Der Filmemacher Peter Neal präsentiert zusammen mit Alan Douglas, Freund und langjähriger Rechteverwalter von Jimi Hendrix, ein beeindruckendes Werk, das chronologisch vorgeht und damit den Lebensweg des legendären Musikers von der Geburt am 27. November 1942 bis zu seinem rätselhaften Tod im Jahr 1970 aufzeigt. Perfektioniert wird die Textsammlung durch zahlreiche Songtexte von Hendrix samt Übersetzungen und den kongenialen Illustrationen von Bill Sienkiewicz.

So entsteht ein völlig neues Bild von Jimi Hendrix, die Legende wird lebendig und das Musikgenie zum ganz normalen Menschen. Gleich zu Beginn behauptet er, sich an seine erste Krankenschwester nach der Geburt zu erinnern: "Ich fand die Schwester ziemlich scharf, war aber wahrscheinlich high von dem Penicillin, das sie mir gegeben hatte."



Infobox Jimi Hendrix Leseprobe Bestellmöglichkeit Das Buch können Sie direkt beim Heyne Verlag bestellen! Heyne Verlag Erfahren Sie hier mehr über einen der bedeutendsten deutschen Verlage, der sowohl im Hardcover als auch im Taschenbuch eine große Zahl internationaler und deutscher Bestsellerautoren beheimatet.