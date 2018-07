"Vielleicht will der Kapitalismus gar nicht, dass wir glücklich sind?", fragt der Wirtschaftswissenschaftler Max A. Höfer in seinem gleichnamigen Buch. Die Frage überrascht, denn der Autor weiß, wie das mit dem ganz großen Geld geht. Ihm ist bewusst, dass Geld die Freiheit für ein anregendes Leben bietet, aber er hat eine neue und für ihn zunächst bittere Erkenntnis gewonnen: "Kapitalismus macht keinen Spaß mehr." Ist das ein plötzlicher Sinneswandel? Ist Höfer, der als Journalist für namhafte Wirtschaftszeitungen schrieb, vom Saulus zum Paulus geworden? Nicht ganz, denn der Autor ist Teil einer Gesellschaft, die sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Workaholics sind nicht länger ein paar vereinzelte Manager, die Tag und Nacht auf Kosten ihrer Gesundheit und ihrer Familie arbeiten und deswegen von der breiten Mehrheit mit verständnislosem Kopfschütteln bedacht werden. Heute ist der ganz normale Arbeitnehmer zum Workaholic geworden, wir alle arbeiten immer mehr, immer länger und sind dabei in einem sehr hohen Tempo unterwegs. Höher! Schneller! Weiter! So scheint die Devise des modernen Menschen zu lauten. Höfer fühlt sich bei seiner kritischen Analyse des Kapitalismus an den tragischen Helden Sisyphos erinnert, denn wir alle arbeiten pausenlos, ohne jemals ein erkennbares Ziel zu erreichen. Der Wissenschaftsjournalist führt in seinem Buch eine Studie der Universität London an, die besagt, dass höheres Einkommen nicht dafür verwendet wird, mehr Zeit für glücklich machende Tätigkeiten zu verwenden. Stattdessen pendeln wir länger zur Arbeit, haben weniger Freizeit und weniger Zeit für Familie und Freunde, sobald wir mehr verdienen. Aber wer zwingt uns, immer mehr zu arbeiten, wer verlockt uns, noch mehr Konsumgüter anzuhäufen?



Infobox Max A. Höfer Leseprobe Bestellmöglichkeit Das Buch können Sie hier direkt beim KNAUS Verlag bestellen! Knaus Verlag Erfahren Sie hier mehr über den Knaus Verlag, der verstärkt auf Sachbücher setzt und renommierte Autoren wie z.B. Henryk M. Broder, Thea Dorn, Joseph Joffe und Rolf Vollmann verlegt. Eine besondere Note bilden Projekte wie "Das Bilderbuch des nützlichen und unnützen Wissens" und "Kant für die Hand".