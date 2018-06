Der Leser muss keine Sorge haben, dass er weitere Tipps zum Stromsparen oder für seinen Wasserverbrauch bekommt, denn Kleber geht es um das große Ganze: um unsere Erde. Schon als Kind verfolgte er fasziniert die im Fernsehen übertragene Mondlandung. Damals wurde das berühmteste Bild der Erde live übertragen, aufgenommen aus der Apollo-Kommandokapsel in der Mondumlaufbahn. Claus Kleber schreibt dazu im Vorwort seines Buches: "Es galt, diese zerbrechliche blaue Kugel vor dem kollektiven Wahnsinn der Menschen zu schützen." Dieser Gedanke hat ihn bis heute nicht losgelassen. Der ehemalige USA-Korrespondent reiste in den letzten zwei Jahren zu den Brennpunkten der Welt. Seine Recherchen führten ihn nach Nord- und Südamerika, Asien, Afrika, in die Arktis und den Südpazifik, er sprach mit Politikern, Militärstrategen, Wissenschaftlern und den Menschen vor Ort, entstanden ist ein besonderes Bild unseres Planeten. Über die schützende Distanz, die die Astronauten mit ihrem Blick aus dem All hatten, konnte Kleber dabei nicht verfügen, aber das war auch nicht sein Ansinnen.

