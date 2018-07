Wer sich für den Lauf der Welt interessiert, aber gerade genug hat von politischen Umbrüchen, hoffnungslosen Kriegen und populistischen Auswüchsen, dem sei eine Lektüre empfohlen, die eine unbekannte Perspektive eröffnet. "Risiko" von Steffen Kopetzky ist nicht einfach nur ein Buch, es ist ein Abenteuer- und Bildungsroman, zugleich eine höchst unterhaltsame Geschichtsstunde, es enthält eine Liebesgeschichte, aber auch Agenten und Spione, und beim Lesen denkt man an Karl May, Lawrence von Arabien und an Tausendundeine Nacht. Mit anderen Worten: Es ist ein Schmöker, aber einer von der intelligenten und anspruchsvollen Sorte, denn als Thema hat sich der Autor kein geringeres Ereignis ausgesucht als eine deutsche Geheim-Expedition nach Afghanistan zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Diese Expedition ist nicht etwa der Phantasie Kopetzkys entsprungen (auch wenn ihm so ein Einfall durchaus zuzutrauen wäre), sondern es hat sie wirklich gegeben. Noch erstaunlicher ist die Intention dieser Mission: Die Deutschen wollten den Islam nutzen, um den Ersten Weltkrieg zu gewinnen. Gehen wir zum besseren Verständnis einen Schritt zurück: Max von Oppenheim hatte 1915 in Berlin die "Nachrichtenstelle für den Orient" gegründet, deren Ziel darin bestand, die Muslime zu einem Dschihad gegen ihre britischen Kolonialherren zu bewegen. Dieser Heilige Krieg sollte die Engländer schwächen und so den Deutschen die Chance geben, den Ersten Weltkrieg erfolgreich zu beenden. Mit überspitzten Worten: Der Dschihad ist eine deutsche Erfindung.

