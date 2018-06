"Was ist das für ein Durcheinander, Himmeldonnerwetter, das ihr uns nach sechs Jahrzehnten Frieden und Wohlstand hinterlasst!", schimpft die 23-jährige Tochter von Sven Kuntze. "Ihr solltet euch was schämen, aber Scham ist euch wahrscheinlich in den wilden Jahren, auf die ihr so stolz seid, abhandengekommen."

Der ehemalige ARD-Korrespondent hat über diesen Vorwurf intensiv nachgedacht und zieht in seinem neuen Buch Bilanz. In "Die schamlose Generation. Wie wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel ruinieren" geht Sven Kuntze mit seiner Generation hart ins Gericht, und wenn es nach ihm ginge, müssten wir alle ihm und seinen Altersgenossen ordentlich "Feuer unter dem Arsch" machen. Für die Menschen, die wie Kuntze in den 40er und bis Mitte der 50er Jahre geboren wurden, verbesserte sich die wirtschaftliche Situation von Jahr zu Jahr. Sie hatten die Freiheit, ihre Träume und Ziele umzusetzen, und mussten sich keine Sorgen um die Zukunft machen: "Die Vierziger wuchsen als Wirtschaftswunderkinder in einer Atmosphäre grenzenloser Zuversicht auf." Sogar die Renten waren sicher, diese Generation lebt heute mit einem Rentenniveau von 80 bis 90 Prozent und weiß genau, dass es ihren Kindern im Alter nicht so gut gehen wird. Aber das schlechte Gewissen bleibt aus, sagt der Journalist und fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Früher galt für Eltern der Satz: Unsere Kinder sollen es einmal besser haben! Diese Zeiten sind offensichtlich vorbei, die Alten von heute geben ihr Geld lieber aus, anstatt es in die nächste Generation zu investieren.