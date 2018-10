"Ich lüge und übertreibe, das ist mein Beruf". So beschreibt die schwedische Krimi-Autorin Åsa Larsson ihre Arbeit. Die ehemalige Steueranwältin begann nach der Geburt ihres ersten Kindes mit dem Schreiben und landete auf Anhieb einen Bestseller. Ihre Bücher sind intelligent und psychologisch ausgefeilt, die Charaktere wirken lebendig und echt, zwei starke Ermittlerinnen stehen im Mittelpunkt der Handlung. Man könnte zu dem vorschnellen Schluss kommen, dass die zarte blonde Schwedin kriminalistische Schonkost für das weibliche Publikum verfasst. Doch weit gefehlt, denn es wird blutig, brutal und grausam. "Mir macht es Spaß, über zertrümmerte Knochen und innere Blutungen zu schreiben. Ich schlage meiner Heldin den Schädel ein und bringe Hunde um", erklärt Larsson, und bestimmt lächelt sie freundlich, während sie das sagt. In ihrem neuen Meisterwerk "Und die Gier wird euch verderben" wird eine ältere Frau namens Sol-Britt tot aufgefunden. Mit einer Heugabel wurde unzählige Male brutal auf sie eingestochen. Ihr siebenjähriger Enkel Marcus konnte fliehen, er ist womöglich Augenzeuge des Mordes. Der Polizist Krister Eriksson kann zwar das Vertrauen des kleinen Jungen gewinnen, doch über die Mordnacht sagt Marcus kein einziges Wort. Dann ist auch Marcus plötzlich in Lebensgefahr, und nach und nach kommt ans Licht, dass Marcus‘ Vorfahren seit vielen Generationen auf mysteriöse Weise gestorben sind.

