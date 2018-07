Charlotte Link kann es einfach. Ein Jahr nach dem bewegenden Buch über den Krebstod ihrer Schwester hat die deutsche Bestseller-Autorin jetzt einen neuen Kriminalroman herausgebracht. Sie bewegt sich also wieder in vertrautem Terrain und versteht es nach wie vor, den Leser in ihren Bann zu ziehen. "Die Betrogene" ist ein spannender und komplexer Spannungsroman mit psychologischem Tiefgang. Doch wer wird betrogen? Und um was? Beginnen wir von vorn, es geht blutig los. Der ehemalige Polizist Richard Linville wird in seinem Haus überfallen, brutal gefoltert und schließlich erstickt. Seine Tochter Kate, ebenfalls Polizistin, allerdings in London bei Scotland Yard, ist vollkommen schockiert. Sie hing sehr an ihrem Vater, und als sie merkt, dass die polizeilichen Ermittlungen vor Ort nicht vorangehen, zieht sie vorübergehend zurück in ihr Elternhaus und will den Mord auf eigene Faust aufklären. Wer an dieser Stelle eine dieser knallharten und selbstbewussten Kommissarinnen erwartet, irrt sich. Glücklicherweise denkt Charlotte Link nicht in Klischees und beschreibt ihre Hauptfigur ganz anders: "Die typische graue Maus, klein, dünn, verhuscht." Darüber hinaus ist Kate Linville beruflich nicht erfolgreich, kontaktscheu und einsam. Die Begeisterung der zuständigen Polizei unter Leitung von Chief Inspector Caleb Hale, der gegen seine Alkoholsucht kämpft, hält sich erwartungsgemäß in Grenzen angesichts der unverhofften Verstärkung.

Bis hierhin klingt das nach einem soliden Krimi mit interessanten Protagonisten, aber da wir es mit Charlotte Link zu tun haben, gibt es einen zweiten Handlungsstrang. Dieser hat auf den ersten Blick nichts mit dem Mord an dem Polizisten zu tun: Der Drehbuchautor Jonas Crane steht kurz vor dem Burnout und macht zusammen mit seiner Frau und dem 5-jährigen Adoptivsohn Sammy Urlaub in den Hochmooren von Yorkshire. Das Familienidyll wird durch das Auftauchen von Sammys leiblicher Mutter gestört und entwickelt sich zum Drama, als deren gewalttätiger Freund dazu stößt.