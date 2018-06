Wenn man einer jungen, verwahrlosten und fast verhungerten Frau hilft, ihr etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf anbietet, bis ihre Kleider wieder trocken sind – hat man dann die richtige Entscheidung getroffen? Oder ist man ein bemitleidenswerter Gutmensch, der sich nicht wundern muss, dass sein Leben aus den Fugen gerät?

Diesen Fragen muss Simon sich in Charlotte Links neuem Roman "Die Entscheidung" stellen. Simon verbringt Weihnachten als deutscher Tourist in der Provence, bei ihm läuft privat gerade alles schief. Seine Ex-Frau nutzt ihn aus, seine neue Freundin Kristina fühlt sich vernachlässigt und macht Schluss – doch als Simon die durchnässte Nathalie am Strand aufliest und ihr wieder auf die Beine hilft, hat er endlich mal alles richtig gemacht. Oder etwa nicht? Plötzlich steht Simon vor einem ermordeten Mann, wird von skrupellosen Verbrechern gejagt und muss untertauchen. Die Polizei ist ähnlich hilflos wie er und kann kaum glauben, dass ein unbescholtener Tourist sich so tief in einen Kriminalfall verstricken kann. Die Spuren führen bis nach Bulgarien, wo auch die junge Selina eine folgenschwere Entscheidung getroffen hat. In der Hoffnung auf ein besseres Leben als Model im Westen war sie eine leichte Beute für eine Mädchenhändlerorganisation. Ihr gelingt die Flucht, doch ihr Verschwinden wird vielen unschuldigen Menschen zum Verhängnis.

Charlotte Link, die deutsche Meisterin des Kriminalromans, hat es wieder einmal geschafft, mehrere Handlungsstränge und verschiedene Perspektiven so kunstvoll miteinander zu verweben, dass die Spannung immer weiter steigt.