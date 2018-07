"Weihnachten ist das sentimentalste Fest, das wir kennen, befrachtet mit einer Sehnsucht nach heiler Welt, deren Befriedigung die reale Welt sich leider häufig verweigert", erklärt der Schriftsteller und vielfach preisgekrönte ZEIT-Kolumnist Harald Martenstein. Jeder kennt gerade jetzt diese Vorfreude auf Weihnachten, die sich mit der Befürchtung paart, dass die Festtage doch wieder von Anspannung statt von Harmonie geprägt sein werden. "Horror, Komik, Scheitern, das sind typische Aspekte des Weihnachtsfestes", sagt der Autor der zwölf unweihnachtlichen Weihnachtsgeschichten, die jetzt unter dem Titel "Freuet Euch, Bernhard kommt bald!" erschienen sind. Und es geht gleich zur Sache, schon die erste Geschichte handelt vom sogenannten "Weihnachtsmörder", der seine Opfer immer an Heilig Abend ins Jenseits befördert. Die einen werden mit einer Christbaumspitze erstochen, andere mit einem Nussknacker erschlagen oder in der Weihnachtsgans erstickt. Aber es geht nicht nur skurril-grausam zu in Martensteins Werk, auch wenn der Autor sich beim Schreiben die Frage gestellt hat: "Wie würde eine Weihnachtsgeschichte klingen, wenn Stephen King sie schreibt?" Das Buch deckt ganz unterschiedliche Facetten der Weihnachtszeit ab und überrascht immer wieder durch Originalität und Perspektivwechsel. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen werden seziert, die an Weihnachten schon beim Aufstellen des Tannenbaums strapaziert werden.



