Tom McCarthy : "K": Kommunikation, Krieg und Kokain

"K" – was für ein rätselhafter Titel! Einen Roman mit einem so kühn-reduzierten Titel zu überschreiben, das ist mutig, fast schon provokant. Aber nicht verstiegen, denn bei der Lektüre wird schnell deutlich, dass der Titel sich auf die Schlüsselwörter des Textes bezieht, die alle mit K beginnen: Kommunikation, Krieg, Kontakt, Kokain, Karbon, Kopie, Kode, Katakombe, Kohlenstoff, Kappe und Kollision sind nur einige davon - und natürlich Karrefax, der Name des Protagonisten.