"Was macht ein Dichter, wenn er unruhig wird?" fragt die angehende Schriftstellerin Sidonie Fellgiebel den Lyriker Henry Steiger. Er war in der DDR ein angesehener Künstler, doch nun ist seine Zeit vorbei. Seit der Wiedervereinigung ist sein Leben ein Scherbenhaufen, denn Gedichte wolle keiner mehr lesen, sagt sein Verleger und schlägt vor, auf Prosa umzusteigen "Die Liebe unter DDRAspekt! Liebe als einziger Freiraum in den Zwängen der Zone. Das muntere Liebesleben der Ossis, war es nicht legendär?" Doch mit der Liebe steht der abgehalfterte Lyriker auf Kriegsfuß, seine Affären sind gescheitert, seine Ehe auch, was er einzig dem Systemwechsel zuschreibt: "Wir Ostler haben die Sprengkraft des Geldes unterschätzt… Jetzt führen wir Scheidungsprozesse."

Es gibt viel zu Jammern für den Künstler seit dem Ende der DDR, nun sitzt er in einer ostfriesischen Künstlerenklave, ist von einem Stipendium abhängig und nimmt kleine Aufträge an, um sich über Wasser zu halten. Bei billigem Rotwein sucht er Zuflucht bei anderen Verlierern, die er gleichzeitig verachtet, denn er hält sich für den besseren Dichter. Seine plötzliche Bedeutungslosigkeit versteht er genauso wenig wie das Ende der DDR: "Warum hat sie sich so schnell aufgelöst, und auf diese Weise? Wenn sie im Nachhinein so läppisch wirkt, warum haben wir sie gefürchtet? Waren wir verblendet, haben wir was übersehen?"

Infobox Petra Morsbach Leseprobe Bestellmöglichkeit Das Buch können Sie direkt beim KNAUS Verlag bestellen! Knaus Verlag Erfahren Sie hier mehr über den Knaus Verlag, der verstärkt auf Sachbücher setzt und renommierte Autoren wie z.B. Henryk M. Broder, Thea Dorn, Joseph Joffe und Rolf Vollmann verlegt. Eine besondere Note bilden Projekte wie "Das Bilderbuch des nützlichen und unnützen Wissens" und "Kant für die Hand".