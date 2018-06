Die Zutaten des neuen Meisterwerks von Laurence Norfolk sind fünf Pfund Geschichte, eine Prise Magie, drei Liter Kochkunst und ein Junge namens John Saturnall. Die Zubereitung findet im England des 17. Jahrhunderts statt, wo Johns Mutter als Hexe von Religionsfanatikern gejagt wird und nach der Vertreibung durch die Dorfbewohner stirbt. Doch ihr Wissen um Pflanzen und ihre Wirkung, ihre magischen Rezepte und die Kenntnis der mythischen Feste leben in ihrem Sohn John weiter, sie sind sein größtes Kapital, aber bringen ihn auch in Gefahr. Der Junge muss fliehen und findet Unterschlupf im Herrenhaus von Buckland, wo der Meisterkoch schnell Johns ungewöhnliche Fähigkeiten erkennt und fördert: "Kein Küchenjunge war jemals so wissenshungrig wie du!" John ist in der Lage, nur durch seinen Geruchssinn die Zutaten eines Gerichts zu erkennen und aufzuzählen: "Muskatblüte, zerstoßener Kreuzkümmel. Koriandersamen, Majoran, Raute. Essig. Ein wenig Honig und…" Er verstummte. Die vier Hauptköche starrten ihn an." Das junge Talent steigt schnell auf, er kocht sogar für den König von England. Der Roman verwandelt sich nach und nach in ein opulentes Festmahl, und beim Umblättern scheint ein besonderer Duft zwischen den Seiten aufzusteigen "Eine Flutwelle von Aromen drang ihm in die Nase, dick wie Suppe, reich an Duftnoten: feingestoßener Zucker und kandierte Früchte, dumpfige Rindfleischstücke und kochender Kohl, angeschwitzte Zwiebeln und gedämpfte Rote Bete. Dampfschwaden von frischgebackenem Brot drängten sich vor, gefolgt vom Duft süßer Kuchen."

