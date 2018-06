In den letzten drei Jahrzehnten hat sich unsere Gesellschaft stark verändert. Die Finanzmärkte scheinen uns zu regieren, blühende Landschaften sind weiter entfernt denn je, und eine neue Rechte droht zu erstarken. Alles ist unpersönlicher geworden, doch unsere persönlichen Daten, unsere Interessen und unsere Wünsche werden rund um die Uhr ausspioniert. Christian Nürnberger kämpft täglich dagegen, zum Zyniker zu werden, sagt er in seinem neuen Buch "Die verkaufte Demokratie – Wie unser Land dem Geld geopfert wird" und wundert sich über den Optimismus seiner Kinder: "Meine 21 und 24 Jahre jungen Kinder glauben, dass die Zukunft besser sein wird als die Gegenwart. Sie haben vor ein paar Jahren mal beiläufig erwähnt, sie hofften, eines Tages mit dem Auto gefahrlos ums ganze Mittelmeer herumzufahren und dabei durch eine einzige zusammenhängende Zone des Wohlstands, des Friedens und der Freiheit zu kommen, in der Menschen unterschiedlichster Kulturen freundlich miteinander leben und arbeiten."

Der Journalist Christian Nürnberger hatte seine Karriere zurückgestellt, seiner Frau Petra Gerster den Vortritt gelassen, und sich um die gemeinsamen Kinder gekümmert. Jetzt macht er sich Gedanken über ihre Zukunft. Hat die jüngere Generation überhaupt Grund, so optimistisch zu sein?



Christian Nürnberger meldet Zweifel an – und entschuldigt sich stellvertretend für die Nachkriegsgeneration: "Sorry, dass wir eure Ressourcen geschrumpft und das Klima gekillt haben. Vielleicht werdet ihr einmal Kriege ums Wasser, ums Öl und die zur Neige gehenden Ressourcen erleben. Gewaltige Flüchtlingsströme würden zu euch kommen. Das täte uns leid. Wie es uns auch leidtut, euch ein Land übergeben zu müssen, das im Grunde nicht mehr euch gehört, sondern unkontrollierbaren, anonymen Mächten und den sogenannten Finanzmärkten, die mehr Einfluss auf eure Zukunft haben als ihr selbst."