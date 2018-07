"Kennst du dich eigentlich, Crouzon?" Mit dieser Frage beginnt der Roman "Das Salz in der Wunde" von Jean Prévost, ein Klassiker der französischen Moderne. Der Jurastudent Crouzon weiß nicht, worauf sein Freund Dousset mit dieser Frage hinaus will. Dann kommt der Schock, Dousset beschuldigt Crouzon, seine Brieftasche geklaut zu haben.

Crouzon ist zunächst betrübt und schockiert, dann außer sich, schließlich versetzt er seinem Freund einen Kopfstoß und streckt ihn nieder. Die Brieftasche findet sich wieder, doch Crouzon wird aus dem Freundeskreis verstoßen. Zurück zur Eingangsfrage: Kennt Crouzon sich selbst? Er wird sich im Laufe des Romans erst richtig kennenlernen. Er kann seine ehemaligen Freunde nicht vergessen und sinnt von nun an auf Rache. Der brillante aber mittellose Student zwischen den Kommilitonen aus den besten Pariser Familien will es ihnen zeigen, er wird an ihnen vorbeiziehen, und sein Erfolg wird seine Rache sein. Es ist das Jahr 1924, und Crouzon kehrt Paris den Rücken, um in der Provinz neu anzufangen. Langsam arbeitet er sich nach oben, er beginnt als Wahlhelfer, wird Journalist und schließlich ein erfolgreicher Verleger. Er nutzt die Entwicklungen in der Technologie für den Zeitungsdruck, schöpft die neuen Möglichkeiten für die Werbung aus und revolutioniert so die lokale Presse. Auf den ersten Blick ist es die Geschichte eines Selfmademans, Crouzon ist ein Paradebeispiel für das unternehmerische Streben der Industriegesellschaft. Doch es ist nicht der Ehrgeiz, der ihn antreibt, sondern der Wunsch nach Rache. Diese Verbissenheit und die nicht versiegende Wut zeigen die Selbstverachtung Crouzons und machen ihn trotz seines Erfolgs zu einer gebrochenen Figur.