Eine Lehrerin packt aus – aber es ist nicht irgendeine Lehrerin, sondern die Frau von Berlins Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin, der mit seiner Streitschrift "Deutschland schafft sich ab" für Schlagzeilen sorgte. "Hexenjagd – Mein Schuldienst in Berlin" heißt das Buch von Ursula Sarrazin, sie ist Grundschullehrerin und unterrichtete fast zehn Jahre im Berliner Stadtteil Westend, bis sie freiwillig in den vorzeitigen Ruhestand ging.

Was ist passiert in 35 Jahren Schuldienst, warum gibt eine engagierte Pädagogin ihren Traumberuf auf, zieht sich aus dem Schuldienst zurück und verklagt jetzt sogar ihren ehemaligen Schulleiter? Als Ursula Sarrazin zu Beginn der 70er Jahre in den Schuldienst trat, erwartete man von Schülern, dass sie in der Schule etwas lernen, sich dabei auch mal anstrengen und auf ihre Lehrer hören. Damals vertrauten die meisten Eltern den Lehrern nicht nur, sie trauten ihnen auch etwas zu. Die Autorin erinnert sich gern an ihre Jahre als Lehrerin in Köln, Bonn und Mainz, doch als sie 1999 nach Berlin zog, änderte sich ihr Leben dramatisch. Natürlich ist Berlin für Lehrer ein raueres Pflaster, doch auch das Selbstverständnis der Eltern hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Eltern kümmern sich heute viel mehr um das schulische Wohl ihrer Schützlinge, was nicht falsch ist, doch scheinen Fachwissen und Autorität der Lehrkräfte heute stark in Frage gestellt zu werden.

