Ari Shavit ist Israeli, er wurde 1957 in der Universitätsstadt Rechovot geboren – doch es hätte auch ganz anders kommen können. "Was wäre aus mir geworden, wenn mein Urgroßvater uns nicht den grünen Gestaden Großbritanniens entwurzelt und in die Ödnis der Küsten Palästinas verpflanzt hätte?" Auf jeden Fall wäre sein Leben ruhiger und entspannter verlaufen, denkt der Journalist. Außerdem würde er sich nicht so viele Sorgen um die Zukunft seiner Kinder machen – und um sich: "Gerade weil wir Israelis von Ungewissheiten umgeben sind, glauben wir hartnäckig an uns selbst, an unseren Staat – und an unsere Zukunft. Doch was mich persönlich betrifft, wich im Lauf der ganzen vergangenen Jahre meine unterdrückte Angst nie von mir. Es war Tabu, über diese Angst zu reden oder sie offen zum Ausdruck zu bringen, aber sie begleitete mich, wohin ich auch ging."

Israel ist seine geliebte Heimat, und das historischen Drama des Landes, das seine Existenz seit seiner Gründung verteidigen muss, verwirrt ihn. Um Licht in diese Geschichte voller Schatten zu bringen, hat Ari Shavit "Mein gelobtes Land: Triumph und Tragödie Israels" geschrieben, ein mächtiges Werk, das fast 600 Seiten umfasst. Doch die braucht es auch, um das Land auf so eine verständliche und zugleich ergreifende Weise zu erklären. Shavit nähert sich seiner Heimat aus vielen Perspektiven. Er zieht die Vergangenheit seiner Familie heran, erklärt seine eigene Biographie und führte zahlreiche spannende Interviews mit Menschen, die an der Entstehung Israels beteiligt waren, wie zum Beispiel Generäle, Siedler und Holocaust-Überlebende.

Der Reporter und Kolumnist der israelischen Tageszeitung "Haaretz" fragte sich schon als Jugendlicher, warum sein Israel ein anderes Volk unterdrückt und besetzt. Er wurde zum Pazifisten und versucht bis heute, sowohl die Palästinenser als auch die Israelis zu verstehen.