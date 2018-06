"In diesem Buch habe ich all das, was ich gesehen oder empfunden habe, niedergeschrieben, und zwar in den Mußestunden zu Hause, denn andernfalls hätte ich damit rechnen müssen, dass es womöglich Fremde zu Gesicht bekämen. Es mag hier und da vorkommen, dass ich mir Ausdrucksweisen geleistet habe, die bedauerlicherweise irgendjemanden vor den Kopf stoßen könnten." So erklärt Sei Shōnagon ihr "Kopfkissenbuch", mit dem sie Literaturgeschichte schrieb und sich für alle Ewigkeit einen Platz in den Herzen ihrer japanischen Landsleute sicherte. Doch wie kam es dazu, dass eine Frau im Jahr 1000, die als Hofdame der Kaiserin Sadako tätig war, dieses zeitlose Meisterwerk verfassen konnte?

Sei Shōnagon war eine sehr kluge und belesene junge Dame, die aus einer literarisch und wissenschaftlich hochbegabten Familie stammte und als 26-Jährige in den Dienst des japanischen Hofes trat. Sie blieb zehn Jahre im Dienst der Kaiserin Sadako, und in dieser Zeit brachte sie Anekdoten aus dem Alltag, ihre persönlichen Vorlieben und Abneigungen sowie Ansichten über ihre Mitmenschen zu Papier. So gibt sie ihren Einträgen Titel wie "Peinliches", "Was mich neidisch macht", "Womit man sich Zeit lässt" oder "Was mein Herz anrührt". Shōnagon schreibt auch über Jahreszeiten und deren Stimmung, Gipfel und Schluchten, Paläste und Wolken – zu jedem Thema fällt ihr etwas Geistreiches ein. Auch der ungewöhnliche Buchtitel stammt von ihr, denn als man sich am kaiserliche Hofe fragt, was man mit einem Stapel Papier anfangen solle, das der Kaiser geschenkt bekommen hatte, gibt die schlagfertige Shōnagon zur Antwort: "Zu einem Kopfkissen taugt es doch allemal…!"