Upton Sinclair ist eine Art amerikanischer Günter Wallraff des frühen 20. Jahrhunderts. Für seinen ersten Erfolgsroman "Der Dschungel" recherchierte er wochenlang in den Schlachthöfen Chicagos und deckte die Ausbeutung der Arbeiter sowie die hygienischen Missstände auf. Das klingt brandaktuell, das Buch erschien aber im Jahr 1906.

In den USA galt Sinclair wegen seines Engagements vielen als Nestbeschmutzer. Er legte den Finger in die Wunden des amerikanischen Traums und kämpfte für soziale Gerechtigkeit in einer Zeit, als einige wenige begannen, das ganz große Geld zu machen. Dabei lässt sich Upton Sinclairs Art zu schreiben keinesfalls auf bloßen "Enthüllungsjournalismus" reduzieren – viel zu bestrickend sind seine Romane komponiert.

Sinclairs Meisterwerk "Öl!" ist die Geschichte der Familie Ross in Südkalifornien. Sie beginnt im Jahr 1912: Die ersten Ölfelder werden entdeckt, und J. Arnold Ross macht sich zusammen mit seinem Sohn Bunny auf, ahnungslosen Farmern ihr Land abzuschwatzen, weil er dort große Ölquellen vermutet. Bunny ist begeistert und wissbegierig, doch schon früh kommen ihm Zweifel, die sein Vater nicht kennt: "Bunny begann, sich mit einem moralischen Problem auseinanderzusetzen, das ihn mit kurzen Unterbrechungen viele Jahre lang beschäftigen sollte. Welches Anrecht hatten die Watkins‘ auf das Öl, das unter dieser Ranch lag?" Sinclair beschreibt auf über 700 Seiten nicht nur die faszinierenden Anfänge der Ölindustrie und damit die Grundlage der amerikanischen Wirtschaft mit ihrer Profitgier und Skrupellosigkeit, er verknüpft sie zudem mit der berührenden Entwicklungsgeschichte des mitfühlenden Ölprinzen Bunny. Der junge Mann will sich nicht auf seinem Erbe ausruhen, denn er kann die Ausbeutung der Lohnarbeiter nicht mitansehen: "Ich möchte den Arbeitern helfen, und als Erstes muss ich wissen, wie ihnen zumute ist."

