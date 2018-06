Um William Shakespeare ranken sich viele Legenden, und seine Tragödien und Komödien werden bis heute erzählt. Das spannendste Shakespeare-Projekt hat der Londoner Verlag Hogarth Press zu seinem 400. Todesjahr ins Leben gerufen: Acht renommierte zeitgenössische Autoren nehmen ein Lieblingsdrama von Shakespeare als Vorlage für ihr neues Werk. Im Knaus Verlag erscheinen diese Romane auf Deutsch, der aktuellste ist Die störrische Braut von Anne Tyler. Diese Neuinterpretation von Shakespeares Komödie Der Widerspenstigen Zähmung handelt von einer jungen Frau, die gegen ihren Willen verheiratet werden soll. Wie soll das gehen, eine Zwangsheirat im 21. Jahrhundert als humorvoller Stoff? Für Anne Tyler, amerikanische Großmeisterin des anspruchsvollen Familienromans, ist das offensichtlich kein Problem, im Gegenteil. Mit großer Leichtigkeit und ihrem besonderen Sinn für Humor erzählt sie die Geschichte von Kate Battista, einer jungen Frau, die vom College geflogen ist, nun lustlos in einem Kindergarten arbeitet, für ihren Vater den Haushalt schmeißt und ihre pubertierende Schwester Bunny erzieht. Kates Mutter ist vor vielen Jahren gestorben, ihr Vater verkriecht sich als Wissenschaftler die meiste Zeit in seinem Labor. Doch eines Tages überschüttet Professor Battista seine älteste Tochter mit ungewohnter Aufmerksamkeit und lobt sie vor seinem Laborassistenten Pjotr in den höchsten Tönen. Die kluge Kate ist misstrauisch. Was will ihr Vater noch von ihr – mal abgesehen von der Steuererklärung, seiner täglichen Lunch-Box und der warmen Mahlzeit am Abend?



