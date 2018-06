Der Thriller "Schattenjunge" von Carl-Johan Vallgren beginnt mit dem Alptraum aller Eltern. Ein Vater ist mit seinen Söhnen auf dem Weg nach Hause. Der Kleine schläft im Buggy, der Große läuft fröhlich plappernd nebenher. Sie erreichen die U-Bahnstation, und der Vater muss mit dem Kinderwagen den Fahrstuhl nehmen, doch der siebenjährige Kristoffer will unbedingt die Treppen laufen. Der Kleine brüllt, der Große quengelt, sie haben es eilig und eine sympathische Frau bietet an, den Jungen im Treppenhaus nach oben zu begleiten. Der Vater willigt ein - und eine Minute später ist nichts mehr so, wie es mal war: "Er bog mit dem Kinderwagen um die Ecke und schaute sich um. Die Treppe war leer. Kein Mensch zu sehen."



Kristoffer ist verschwunden und taucht nie wieder auf. Doch 42 Jahre später geschieht etwas Merkwürdiges: Joel Klingberg, der kleine Bruder des Vermissten und inzwischen ein erwachsener Mann, verschwindet ebenfalls spurlos. Sein Leben war von dem Verlust des Bruders geprägt – und nun ist auch er wie vom Erdboden verschluckt. Was ist passiert? Hängen diese beiden Fälle womöglich zusammen? Als die Polizei kapituliert, beauftragt Joels Frau den Übersetzer Danny Katz mit dem Fall. Katz ist eine zwielichtige Gestalt und braucht Geld, er kennt den Verschwundenen von früher und wird nun unfreiwillig zum Privatdetektiv. Er ist die Hauptfigur dieses atemberaubenden Krimis, und seine kriminelle Vergangenheit macht ihn zum perfekten Spürhund. Er kennt den Untergrund, aber auch die Abgründe des Lebens.