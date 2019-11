"Ich musste erst 75 Jahre alt werden, um endlich herauszufinden, dass ein Buch über mich und mein Leben – so, wie es hiermit vorliegt – nur von mir selbst geschrieben werden kann", erklärt Hannes Wader. Offenherzig, grundehrlich und ungeschönt beginnt der große Liedermacher zu erzählen: Aus seiner Dorfkindheit im Westfälischen, die von der Armut der Nachkriegszeit und von Vernachlässigung geprägt war. In einer Familie, in der der Vater noch in Gefangenschaft war und die Mutter für drei kleine Kinder sorgen musste, hatte keiner Zeit für ein verträumtes Kind. Ein Junge, der nichts besser kennt als das ewige Gefühl, ein Versager und Außenseiter zu sein. Der das Lesen für sich entdeckt, und durch die Lieder, die die Mutter singt, zur Musik findet. Es gibt ein Mandolinenorchester in Hoberge, in dem auch die Schwestern musizieren, bald spielt Wader dort Gitarre, das Instrument, das für ihn zur Eintrittskarte in ein anderes Leben wird. Als er nach seiner Lehre als Schaufensterdekorateur wegen Musizierens während der Arbeitszeit entlassen wird, bewirbt er sich für ein Graphikstudium in Berlin und wird angenommen. "Um zum Wesentlichen zu kommen", schreibt Wader, "ich höre zum ersten Mal Georges Brassens und beginne sofort, selber Lieder zu schreiben." Das Loch unterm Dach ist sein erstes Lied, das er in der Nähe des Café Kranzler auf dem Kudamm vorträgt. Wader verarbeitet in seinen Liedern, was er erlebt – und ahnt nicht, dass er damit genau den Nerv der Zeit trifft.



Wader-Lieder handeln von allen Höhen und Tiefen des Lebens, derselbe Sound zeichnet Waders Buch aus.

"Trotz alledem" hat Wader seine Biographie genannt, und der Titel passt zu einem, der es allen widrigen Umständen zum Trotz immer wieder geschafft hat, seinen Weg zu gehen. Dabei ist er nicht nur sich und seinen Träumen, sondern auch seiner Musik immer treu geblieben. Die Lieder, die Zeit seines Lebens die biographischen Bezüge behalten, sind die perfekten Stützpfeiler dieser Biographie, durch sie taucht der Leser mit Wader in die verschiedenen Lebensphasen ein und vollzieht nach, was zum jeweiligen Zeitpunkt prägend war.







Hier können Sie das Buch direkt bestellen >>