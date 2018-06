"Die nachhaltige Pflege von Holzböden" ist der Debütroman des britischen Journalisten Will Wiles, und wie der Titel schon sagt, spielen Holzböden darin eine tragende Rolle. Doch es geht noch um sehr viel mehr, aber dazu später. Alles fängt so harmlos an: Der Ich-Erzähler erklärt sich bereit, für seinen Studienfreund Oskar die Wohnung zu hüten, während dieser in Kalifornien seine Scheidung regeln muss. Er bezieht das Domizil in einer osteuropäischen Hauptstadt voller Vorfreude: endlich kann er in Ruhe seinen Roman schreiben. Er erinnert sich, dass der Komponist Oskar schon immer ein spezieller Mensch war. Doch als er zum ersten Mal in dessen Wohnung steht, muss er feststellen, dass Oskars Pedanterie und Zwanghaftigkeit weiter zugenommen haben und sich jetzt in der perfekt gestylten und sterilen Designerwohnung widerspiegeln: "Geschmack und Geld waren in diesem Raum zusammengetroffen. Holz, Stahl und Glas waren die veredelten Substanzen, die aus dieser Verbindung hervorgegangen waren." Überall finden sich Zettel von Oskar mit Anweisungen für den Wohnungshüter, damit auch ja nichts schief geht und ihm kein Fehler unterlaufen kann. Eine besondere Rolle spielt dabei der Holzboden, er scheint dem Komponisten noch wichtiger zu sein als die beiden Katzen: "BITTE GIB ACHT AUF DEN BODEN. Er ist aus französischer Eiche und hat mich eine Stange Geld gekostet, als ich ihn anstelle der alten Dielen habe legen lassen, und er muss wie das wertvollste Möbelstück in der Wohnung behandelt werden, abgesehen vom Piano natürlich."



