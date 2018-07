"Ein Blick in die Welt beweist, dass Horror nichts anderes ist als Realität", sagte einst Alfred Hitchcock, aber dieser Satz könnte auch von Josef Wilfling stammen. Der ehemalige Chefermittler war 42 Jahre im Polizeidienst tätig, davon leitete er 22 Jahre die Münchner Mordkommission. In seinem Leben hat er mehrere hundert Leichen gesehen, die auf abscheuliche oder perverse Art zugerichtet waren, er schnappte Serienmörder, und er klärte prominente Fälle wie die Morde an Walter Sedlmayr und Rudolf Moshammer auf. Doch anstatt sich jetzt erleichtert in den wohlverdienten Ruhestand zurückzuziehen, gibt Wilfling seine Erfahrungen weiter. Bereits sein Bestseller "Abgründe. Wenn aus Menschen Mörder werden" setzte sich mit schockierenden Kriminalfällen und den daraus resultierenden Einsichten in die Abgründe der menschlichen Seele auseinander.

