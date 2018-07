"Es ist so verdammt einfach, die Welt blöd zu finden", sagt die Journalistin Meike Winnemuth. Das Phänomen kennt jeder, ständig jammern wir über das Wetter, die Politik, unsere Mitmenschen oder den Job. Winnemuths neues Buch "Um es kurz zu machen" ist ein Plädoyer gegen diese Meckerkultur. Denn die Autorin, die bei Günther Jauch eine halbe Million Euro gewann und daraufhin die Welt bereiste, hat einen anderen Blick auf das Leben: "Irgendjemand sagte mal, wir bestehen aus den Dingen, die wir an uns heranlassen. Wenn man erstmal angefangen hat, die alle aufzulisten, ist die Welt plötzlich voller Lieblingsdinge. Und voll Entzücken. Ich habe keine Ahnung, wofür und wogegen das eine Therapie ist, aber es ist eine verdammt gute." Winnemuths Kolumnen erzählen von vielen Lieblingsdingen, zu denen nicht nur Hundepfoten, behaarte Männerarme und das Meer gehören. Es geht genau darum, den scheinbar kleinen Nebensächlichkeiten im Alltag Beachtung zu schenken, denn es könnte ja sein, dass sich "all diese Antipasti am Ende als Hauptmahlzeit entpuppen". Und so sind auch die Texte viel mehr als nur amüsante Geschichten aus dem Leben einer Journalistin. Es steckt unheimlich viel Lebensweisheit in dem Buch und der Appell, mehr zu wagen. "Wie sieht ein gutes Leben aus? Was brauche ich zum Glücklichsein? Worauf kann ich verzichten?" Diese Fragen stellt Meike Winnemuth sich und ihren Lesern und erzählt freimütig von den Zeiten, in denen sie eher planlos mit ihren Kräften und ihren Finanzen umging: "Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe alle Dämlichkeiten begangen, die man sich in Zusammenhang mit Geld nur ausdenken kann."

